2017-05-06 00:35:22.0

Altenstadt verabschiedet Haushalt

Wo und wie viel investiert werden soll

In mehreren Sitzungen hatten Finanzausschuss und Marktgemeinderat den diesjährigen Haushalt der Gemeinde vorberaten (wir berichteten). Die Verabschiedung des Zahlenwerks am Donnerstag war deshalb mehr Formsache. Einstimmig und ohne Rückfragen wurde der Haushalt 2017 verabschiedet. Rund 19,13 Millionen Euro (Vorjahr: rund 17,22 Millionen Euro) wird die Marktgemeinde in diesem Jahr einnehmen (und ausgeben). Rund 10,95 Millionen Euro davon sind für den laufenden Betrieb (wie Personalkosten) vorgesehen, rund 8,18 Millionen Euro stehen für Investitionen wie Bauvorhaben und Grundstückskäufe bereit. Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Größte und teuerste Maßnahme im Jahr 2017 ist die Umgestaltung der neuen Mitte. Für die Freiflächengestaltung des künftigen Marktplatzes etwa sind rund 2,4 Millionen Euro eingeplant. Vorangehen soll es 2017 auch mit den Feuerwehrhäusern in Illereichen und Filzingen. Dafür hat die Gemeinde heuer rund 420000 Euro vorgesehen. Für Renovierungsmaßnahmen und Planungskosten für eine mögliche Generalsanierung der Grundschule sind knapp 126000 Euro veranschlagt. Mit rund 560000 Euro ein großer Posten ist der Breitbandausbau. Die Gemeinde erwartet dabei allerdings Zuschüsse von knapp 390000 Euro. Mit 25000 Euro will der Markt den neuen Jugendtreff unterstützen. Für den Bau einer neuen Sport- und Mehrzweckhalle sind Planungskosten von rund 20000 Euro eingestellt.

Die Gewerbesteuer soll der Gemeinde in diesem Jahr knapp 3,8 Millionen Euro einbringen (Vorjahr: knapp 2,6 Millionen Euro). Mit rund 2,5 Millionen Euro liegen auch die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung auf Höchstniveau. Ein im Verhältnis dazu kleiner Posten sind die Einnahmen aus der Hundesteuer. Da letztere zum 1. Januar 2017 erhöht wurden, rechnet die Gemeinde heuer mit rund 11000 Euro (Vorjahr: 8200 Euro). Ein Überschuss aus 2016 in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro soll in diesem Jahr in geplante Projekte und Baumaßnahmen investiert werden.

Rund 2,5 Millionen Euro (Vorjahr: rund 2,6 Millionen Euro) zahlt die Gemeinde in diesem Jahr an den Landkreis. In den gemeinsamen Topf der Verwaltungsgemeinschaft zahlt Altenstadt rund 600000 Euro (Vorjahr: rund 5000000 Euro) ein.

Neue Schulden werden in diesem Jahr nicht gemacht. Im Gegenteil: Bis zum Ende des Jahres sollen die Schulden auf knapp 480000 Euro zusammenschmelzen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von gerade einmal 95 Euro. Die Gemeinde sei damit „fast schuldenfrei“, so Bürgermeister Wolfgang Höß. Gleichzeitig schmelzen die Rücklagen von rund drei auf rund zwei Millionen Euro bis zum Ende des Jahres.

In den kommenden Jahren wird vor allem der geplante Bau einer neuen Sport- und Mehrzweckhalle die Gemeinderäte beschäftigen – und den Schuldenstand wieder nach oben treiben. Um die bislang kalkulierten Kosten von rund sechs Millionen Euro für einen Neubau stemmen zu können, kommt der Markt wohl nicht ohne neue Schulden aus. (mash)