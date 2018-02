2018-02-01 00:36:18.0

Altenstadt wird zur Partymeile

Was während des Umzugs geboten ist

Am Sonntag, 4. Februar, beherrscht der närrische Gaudiwurm des „Altastadtr Faschingsomzugs“ die Straßen der Marktgemeinde. Rund 70 Gruppen und Motivwagen haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Start des kunterbunten Tags ist um 10.30 Uhr mit der Narrenmesse in der Pfarrkirche „Zum guten Hirten“. Um 12 Uhr schließt sich in der TSV-Halle der Zunftmeister-Empfang für je zwei Vertreter jedes teilnehmenden Vereins an. Danach fiebern mehr als 2000 Hästräger und Mitwirkende dem närrischen Höhepunkt entgegen. Die Aufstellung der Gruppen ist um 13 Uhr am Rollbahnweg. Der „Altastadtr Faschingsomzug“ setzt sich ab 14 Uhr in Bewegung.

Der närrische Gaudiwurm schlängelt sich dann durch die Blücherstraße, Hindenburgstraße, vorbei am Rathaus, Memminger Straße, Hermann-Rose-Platz, Schillerstraße und mündet in der Bahnhofstraße. Traditionell stark vertreten sind die Altenstadter Narrenzünfte, die sich unter dem Dach der „Altastadtr Faschingsfreunde“ zusammengeschlossen haben und die Organisation der Veranstaltung stemmen.

Vollen Einsatz zeigen hierbei unter anderem die „Altastadtr Schellavegl“, „Schedder-Häxa“, „Filzinger Grias Boale“, „Guggamusik BGF Altenstadt“ und die „Unter-oicher Keazalälle“. Mit dabei sind zudem viele Narren und Motivwagen aus Nah und Fern sowie die Feuerwehr mit einem Stand. Freuen dürfen sich die Zuschauer auch auf Auftritte der „Butterweible“ aus Wiggensbach (Landkreis Oberallgäu) und der „Hundsholzhexen“ aus Adelberg (Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg).

Im Anschluss an den „Omzug“ wird die Memminger Straße zur Partymeile. Gegen 16 Uhr beginnt der Kinder- und Familienfasching in der TSV-Halle. Die Ortsdurchfahrt an der Staatsstraße 2031 wird zwischen der Hindenburgstraße und der Schillerstraße von 12 Uhr bis 22 Uhr gesperrt. Der Anliegerverkehr wird über die Friedhofstraße umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Oberbalzheim wird unter anderem über die Danziger Straße und die Straße „Weg zum Badhaus“ umgeleitet. Das teilte das Neu-Ulmer Landratsamt mit. (sar)