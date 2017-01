2017-01-10 07:03:00.0

Illerberg Altes Spritzenhaus wird zur Narrenburg

Die Wasamolle haben jetzt ein Zuhause. Damit haben die Fasnachter einiges vor. Von Ursula Katharina Balken

Sie nennen sich selbstbewusst „Wasamolle – die Brauchtums-Gruppe aus Illerberg“. Wer Brauchtum hört, denkt an Traditionen, die Jahrzehnte lang bestehen. Das ist bei den Wasamolle nicht der Fall. Sie gibt es erst seit 1999. Aber sie sind die Senkrechtstarter in der närrischen Szene. In diesen Jahren haben sie es zu einem ungemein großen Bekanntheitsgrad gebracht, sie sind bei allen Festivitäten in der Region gern gesehene Gäste. Ihr persönlicher Höhepunkt in der Fasnachtzeit ist der Rathaussturm in Vöhringen am Gumpigen Donnerstag. Jetzt haben sie als Verein einen Augenblick erlebt, auf den sie schon lange hofften. Sie haben ein eigenes Zuhause. Sie nutzen die Räumlichkeiten im ehemaligen Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Illerberg-Thal.

Es gab eine große Feier mit zahlreichen Wasamolle, traditionell kostümiert, denn die Schlüsselübergabe stand an. Bürgermeister Karl Janson übergab einen zum Schlüssel geformten Hefezopf. Zunftmeisterin Dorothea Modick hatte für diesen Anlass den Tag gewählt, an dem „Häs abstauben“ angesagt ist. Für Nicht-Schwaben – das Zunftgewand wird auch Hochglanz gebracht, damit man Vöhringen adrett bei närrischen Festen entsprechend vertreten kann.

Zunftmeisterin Modick freute sich über das neue Zuhause, wenngleich sie auch einräumte, dass es jetzt viel zu tun gebe und das wiederum einiges an Engagement erfordere. Denn reich ist der Verein nicht, also müssen die Narren selbst Hand anlegen, was beim Zusammenhalt der Gruppe nicht so schwierig werden sollte. Als erstes wird die ehemalige Floriansklause hergerichtet, dann soll die Fassade ein anderes Gesicht bekommen. Ein ehrgeiziges Ziel ist die Einrichtung eines kleinen Museums, um die Geschichte von den Torfstechern in den Wasenlöchern den Besuchern nahe zu bringen.

Bürgermeister Janson erklärte, dass die Stadt Vöhringen das Gebäude angemietet habe, damit die Wasamolle endlich eine Bleibe haben. Dass es ein Museum geben soll, war für ihn eine erfreuliche Nachricht. „Es ist ein ambitioniertes Ziel.“

Die Wasamolle beriefen sich bei Gründung auf eine alte Geschichte, die sich vor sehr langer Zeit ereignet haben soll. Einem Bauer starb die einzige Kuh. Wie konnte er jetzt seine kleine Familie ernähren? Da hörte der sonst fromme Mensch von der Geschichte der Andreasnacht am 30. November. Da sollte man auf einer Weggabelung stehen, ein Gebet sprechen, um damit den Teufel herbei zu rufen. Der Bauer tat wie ihm geheißen, wenn ihm auch das gotteslästerliche Gebet gegen den Strich ging.

Und plötzlich stand vor ihm ein Mann im Jägergewand. Der war recht ungehalten, dass man den Teufel herbei beten konnte. Aber er verstand auch die Not des Bauern und lieh ihm 100 Gulden. So konnte der Mann eine neue Kuh kaufen. Seit dieser Zeit kennen die Alt-Illerberger noch den Spruch, „in Illerberg hat man den Teufel verbet’t“.