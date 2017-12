2017-12-11 00:34:23.0

Am Ende stimmen 600 Sänger ein

Oswald Sattler begeistert seine Fans in Vöhringen

Drei Stunden voller religiöser Lieder: Das Konzert des ehemaligen Kastelruther Spatzen Oswald Sattler ist in der voll besetzten Pfarrkirche St. Michael in Vöhringen zu einem besonderen – und abendfüllenden – Erlebnis geworden. Der einstige Volksmusikant und Gründungsmitglied der Spatzen begeisterte mit traditionellen und modernen Kirchenliedern, rund 600 Besucher hörten zu. Bei seiner Adventstournee wird der mehrfach mit „Goldenen Schallplatten“ ausgezeichnete Musiker und Grand-Prix-Sieger vom Ensemble Otti Bauer und Chor begleitet. Alle Künstler erhielten viel Applaus.

Im ersten Teil des Konzerts wurden überwiegend kirchliche Lieder präsentiert. Der bekennende Katholik Sattler bot Titel wie „Wie groß bist Du“ und „Frieden allen Menschen“ und stimmte die Besucher ein. Danach glänzten die Chor-Solisten sowohl beim „Ave Maria“ als auch beim genauso eindrucksvoll dargebotenen „Mi Mancherai“.

Adventliche und weihnachtliche Weisen bestimmten den zweiten Teil des Kirchenkonzerts. Zu hören waren unter anderem „So still ist jetzt die Zeit“ und „Was braucht es zur Weihnacht?“. Das traf merklich genauso den Geschmack des Publikums wie beispielsweise „Die Engel der Weihnacht“ und „Weihnacht in den Dolomiten“. Äußerst treffend an jenem Abend auch im Alpenvorland war der Titel „Leise rieselt der Schnee“.

Hausherr und Stadtpfarrer Martin Straub sprach den Abendsegen und beim gemeinsam gesungenen „Großer Gott, wir loben dich“ stimmte ein 600-stimmiger Besucherchor bei bester Akustik ein. Kurz darauf wurden die begeisterten Besucher mit Zugaben und „Oh du Fröhliche“ stimmungsvoll auf den Heimweg geleitet. (rfu)