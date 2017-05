2017-05-22 17:33:00.0

Illertissen/Au Am Freitag wird erstmal gefeiert

Sabrina Kling aus Au versucht seit Jahren ihr Glück. Pünktlich zum Geburtstag hat’s geklappt. Von Felicitas Macketanz

Sabrina Kling aus Au kann ihr Glück kaum fassen. Schon am Telefon sei sie völlig außer sich gewesen, sagt die 34-Jährige. „Ich habe glaube ich echt laut geschrien“, antwortet sie auf die Frage, wie sie nach dem Gewinner-Anruf reagiert habe. „1000 Euro ist ein Haufen Geld.“ Kling macht schon seit Jahren beim Bilderrätsel unserer Zeitung mit. Immer wieder habe sie es versucht. Am Montag hat’s dann endlich geklappt. Per Ausschlussverfahren, wie die Mutter zweier Söhne berichtet.

„Ich kannte die beiden anderen Sehenswürdigkeiten“, sagt die Qualitätsingenieurin, die momentan ihre Elternzeit genießt. Bei unserem Bayerischen Bildersalat war der Mutterturm in Landsberg gefragt, Schloss Neuschwanstein und das Rathaus in Gundelfingen fielen bei Kling raus – so hatte sie die richtige Taktik für ihren Gewinn: 1000 Euro in bar.

ANZEIGE

Für Kling ein tolles Geschenk, denn am Freitag hat sie ihren 35. Geburtstag. „Da wird dann gefeiert“, sagt sie. Dann könne sie ihren Ehrentag mit dem Gewinn von der IZ verbinden. Und am Freitag ist auch Klings Ehemann wieder zuhause in Au. Jürgen Kling ist nämlich zur Zeit in seiner Prüfungsphase als Berufsschullehrer in Ansbach – und kommt erst am Freitag heim. Er hat per Telefon vom Glück seiner Frau erfahren. „Ich habe ihn gerade angerufen“, erzählt die strahlende Gewinnerin.

Aber das Geld soll nicht nur für ihren Geburtstag herhalten, sondern auch noch für ein bisschen „shoppen“ oder Sonstiges im Urlaub investiert werden. „Wir fahren nach Österreich in ein Familienhotel“, sagt Kling. „Da ist das Geld gut angelegt.“ Sie hat schon die ganze Woche an das Rätsel gedacht und gemeint, so ein Gewinn, jetzt kurz vor dem Urlaub und dem Geburtstag, das wäre schön. Und tatsächlich hatte ihr Gefühl diesmal recht.

Für Klings Kinder, den vierjährigen Luka und den einjährigen Linus, soll auch noch ein wenig was von den 1000 Euro rausspringen. „Da fällt mit Sicherheit auch was für die beiden ab“, sagt die Mutter.

Am Montag hat die Bilderrätsel-Löserin übrigens nicht mehr gefeiert. Das werde alles am Freitag nachgeholt.