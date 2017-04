2017-04-05 05:01:00.0

Illertissen Am Samstag blüht Illertissen auf

Aussteller bieten am Schrannenplatz Saatgut und regionale Erzeugnisse feil, auf der Jungviehweide locken Kraut- und Krempelmarkt. Von Regina Langhans

Mit dem Saatgut-, Regio- und Ökomarkt am Schrannenplatz, „Kraut und Krempel“ sowie der Museumsschau auf der Jungviehweide zeigt sich Illertissen am Samstag, 8. April, wieder von seiner grünen Seite. Und die wird immer bunter. Neu ist etwa die Idee, mit Bohnenpaten auf den Erhalt von Sortenvielfalt aufmerksam zu machen.

Thea Zedelmeier von den „Förderern der Gartenkultur“ erklärt, wie die Aktion geplant ist: „Interessierte erhalten beim Saatgutmarkt in der Schranne Bohnen nach ihrer Wahl, um sie einzusetzen.“ Dabei verpflichten sie sich, einen Teil der geernteten Samen kostenlos weiterzugeben.

ANZEIGE

Ein Überblick zeigt, was es am Samstag in der Innenstadt und auf der Jungviehweide zu erleben gibt:

Saatgut-, Regio- und Ökomarkt

Der städtische Saatgutmarkt am Schrannenplatz wurde im Vorjahr als Ergänzung zum Markt auf der Jungvieweide ins Leben gerufen und heuer durch Erzeugnisse heimischer Händler und der Ökosparte erweitert. Das zum Motto passende Angebot ist überraschend vielseitig.

Neben den Bienen, deren kunstvoll bemalte Vorboten in Holz seit Tagen in der Stadt „umherschwärmen“, wird der Scharfmacher Chili einer der Schwerpunkte des Marktes sein. Ein weiterer, die im Sinne herkömmlicher Saatgutgewinnung veranstaltete Aktion mit den Bohnenpaten. Indem die Bohnenpaten einen Teil ihrer Ernte an den Veranstalter oder Freunde weitergeben, helfen sie mit, nachbaufähiges Saatgut abseits von Saatgutkonzernen, Patenten und Gentechnik zu verbreiten. „So wird ein wichtiger Beitrag für den Erhalt und die Weiterentwicklung problemlos gedeihender, regionaler Kulturpflanzen geleistet“, sagt Zedelmeier. Mit den Gartenbauvereinen Au, Illertissen, Jedesheim und Tiefenbach betreut sie das Bohnen-Projekt. Denn die Bohnenpaten werden mit Informationen ausgestattet. Der Saatgut- Regio- und Ökomarkt ist von 9 bis 17 Uhr offen.

Um 10 Uhr begrüßt Bürgermeister Jürgen Eisen, dann folgen Vorträge zu den Themen „Die Vielfalt alter Gemüsesorten“ (10.15 Uhr), „Der Südtiroler Sortengarten“ (11 Uhr), „Die wunderbare Welt der Chilis“ (11.30 Uhr). Nachmittags geht es weiter mit „Pflanzliche Strategien zur Samenverbreitung“ (13 Uhr), „Wege zu einer blühenden Landschaft“ (14 Uhr), „Netzwerk für Sortenretter“ (15 Uhr) oder der „Kartoffelvielfalt“ (15.45 Uhr).

An Aktionen gibt es noch den „Saatgut-Tauschtisch und Pflanztisch“, die die örtlichen Gartenbauvereine unterstützen.

Musik, Gesang und Tanz aus dem Land der Chilis bieten Rossana Gomez-Braun und ihre Gruppe.

Kraut- und Krempelmarkt

Der Name ist inzwischen ein Begriff für den jährlichen Floh- und Pflanzenmarkt im Frühjahr, den die Förderer der Gartenkultur mit der Staudengärtnerei Gaissmayer veranstalten. Veranstaltungen auf der Jungviehweide gibt es von 9 bis 17 Uhr, von Fachvorträgen bis zu allerlei für Liebhaber und Sammler.

Vorträge, zumeist im Seminarraum des Museums, gibt es zu folgenden Themen: Zwiebelblüher (10 Uhr, mit Rundgang ab Gärtnereieingang), Bergenien (11 Uhr), Kräutermedizin der Hildegard von Bingen (13 Uhr), Einführung in die Kräuterlehre der TCM (14 Uhr), Tomaten (15 Uhr) sowie eine Mitmachaktion: „Blumiges - Duftiges“ (16 Uhr, am Bienenhaus).

Führungen mit Treffpunkt am Gärtnereingang finden jeweils um 11, 12, 14.30, 15.30 Uhr statt.

Junge Besucher kommen in der Grünwerkstatt beim Museum unter, wo sich ab 10 Uhr alles um Samen, Pflanzenkinder und Weiden dreht.

Außerdem musizieren die Unterillertaler Tanzmusikanten und der Metallbildhauer Peter Luther stellt seine Windskulpturen im Schaugarten vor. Sodann servieren Lehrlinge der Staudengärtnerei Schmackhaftes aus der Kräuterküche.

Museum der Gartenkultur

Parallel dazu öffnet ab 9 Uhr im Museum auf der Jungviehweide die neue Jahresausstellung „Reiche Ernte – der Arbeit Lohn“. Führungen gibt es um 14 und 16 Uhr.