2018-01-24 09:00:00.0

Illertissen Am Sonntag sind in Au die Narren los

Was beim Umzug am Sonntag alles geboten ist. Von Regina Langhans

Viele Faschingsfreunde treffen sich am Sonntag, 28. Januar, in Au zum Umzug: Dort formen 89 Gruppen einen kunterbunten Gaudiwurm. Beginn ist um 14 Uhr. Gefeiert wird wie gehabt: Die Route verläuft wie immer durchs Dorf und der Carneval-Club sperrt die Hauptstraße für eine große Party in der Zeit von 13 Uhr bis Mitternacht.

Die Veranstalter wollen die Narren am Bändel halten – genauer gesagt: ihnen Bändchen verpassen. So lasse sich die Alkoholausgabe effektiver kontrollieren. Dabei handle es sich um eine Auflage von Polizei und Jugendschutz, erklärt Brigitte Drabert, Schriftführerin des Caeneval-Clubs. „Wer Alkohol trinken möchte, muss sich ausweisen.“ Es werden Armbänder in zwei Farben ausgeteilt, je nachdem, ob ein Besucher 16 oder 18 Jahre alt ist. Schnaps wird nur an Erwachsene ausgeschenkt, sagt Drabert. Wer beim Umzug mitläuft, erhält sein Bändchen bei der Bonbonausgabe. Für die Besucher sind sie an einem Stand auf dem Rathausplatz gegenüber der Josef-Weikmann-Halle erhältlich. Drabert rät: „Am besten gleich anfangs ein Band besorgen, so lässt sich Gedränge vermeiden und niemand braucht zu verdursten.“

Das Prinzenpaar Selina und Werner des Carneval Clubs hat seine Limousine schon auf Hochglanz gebracht und die große Rätsche der Aumer Kröpf ist starklar. Die Gastgeber rechnen mit über 2000 Aktiven, die zu Fuß und auf den Wagen am Umzug teilnehmen. Unter ihnen sind auch Narrenzünfte, die erstmals in Au mitlaufen, zum Beispiel die Egginger Esel aus Eggingen nahe der Grenze zur Schweiz.

An der Sparkasse, der Feuerwehr und am Kulturstadel werden die vorbeiziehenden Gruppen vorgestellt. (lor)