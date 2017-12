2017-12-20 00:33:06.0

Amt warnt vor gefälschten E-Mails

Wie man die trügerische Post erkennt

Aktuell werden im Landkreis Neu-Ulm E-Mails verschickt, die angeblich von der Landkreisverwaltung stammen sollen. Es geht um Fördergelder für den Einbau von Heizungen. Dabei handelt es sich jedoch um Fälschungen. Darauf weist das Landratsamt in einer Pressemitteilung hin. Adressaten sollten die Post am besten löschen, heißt es.

Mit den Mails werden angeblich Testhaushalte für ökologisch arbeitende Heizsysteme gesucht und zudem Fördergelder in Aussicht gestellt, teilt das Landratsamt mit. Unterzeichnet seien die Mails mit „Landkreisverwaltung“. Das Landratsamt Neu-Ulm weist darauf hin, dass diese Post nicht aus der Behörde stammt: „Weder haben wir sie verschickt noch gibt es ein solches Förderprogramm“, sagt Kerstin Weidner von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Sie rät Empfängern der E-Mails dazu, weder auf den weiterführenden Link zu klicken noch auf die Post zu antworten. Stattdessen sollten solche Nachrichten gelöscht werden.

Die fraglichen Mails – eine davon wurde dem Amt von einem Empfänger zugespielt – sind leicht zu erkennen: In der Betreffzeile der Mail ist „Ihre Bewerbung als Testhaushalt/Auszahlung“ vermerkt. In der Anrede wird dann eine angebliche Kundennummer aufgeführt, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. Des Weiteren werden der Einbau einer ökologisch arbeitenden Heizung zum Nulltarif sowie eine Auszahlung von Fördergeldern auf das Konto der Tester versprochen.

Beides wird allerdings mutmaßlich nicht stattfinden: Leider verschickten Abzocker immer wieder derartige Mails im Namen von Behörden, stellt Weidner fest. Deshalb raten die Experten des Landratsamts: Adressaten von verdächtigen E-Mails sollten grundsätzlich hinterfragen, ob ihnen der Absender bekannt ist. Außerdem sollte nicht auf Anhänge oder Links geklickt werden. Darüber hinaus helfe es oft weiter, wenn der Sachverhalt über eine Suchmaschine im Internet eingegeben wird. Dort stoße man meistens schnell auf Berichte über ähnliche Fälle – und auf Warnungen. Eine Strafanzeige hat man seitens des Amts nicht gestellt. (az, caj)