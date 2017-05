2017-05-12 00:36:19.0

Angefahren –

Gleich mehrere Unfallfluchten haben die Illertisser Polizei am Mittwoch beschäftigt. Ein Überblick.

Nahe Oberroth streiften sich zwei Lastwagen an ihren Außenspiegeln. Gegen 7 Uhr begegneten sich die Fahrzeuge auf der Staatsstraße 2020. Laut Polizei entstand nur ein geringer Schaden. Einer der beiden Fahrer fuhr weiter, kehrte aber an den Unfallort zurück. Dennoch wurde er wegen unerlaubten Entfernens angezeigt. Beide Fahrer sagten aus, auf ihrer Spur gefahren zu sein.

ANZEIGE

In Illertissen kam es zu einem ähnlichen Vorfall: Ein 61-Jähriger streifte mit seinem Doppeldeckerbus einen geparkten Wagen. Eine 60-jährige Autofahrerin beobachtete den Vorfall, der sich gegen 9.30 Uhr ereignete, und meldete ihn der Polizei. Der Busfahrer gab an, dass er den Unfall nicht bemerkt zu haben. Der Schaden an Bus und Auto: jeweils 1000 Euro.

Außerdem meldete eine 31-Jährige bei der Illertisser Polizei, dass ihr Dacia in Vöhringen an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Eine Zeugin hatte ihr einen Zettel hinterlassen. Die hatte beobachtet, wie ein weißes Auto beim Abbiegen in die Ulmer Straße den Wagen gestreift hatte. Der Schaden: rund 500 Euro. Die Polizei sucht nach weiteren Beobachtern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Caddy, im hinteren Bereich ohne Fenster, handeln.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07303/96510 entgegen.