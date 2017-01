2017-01-09 14:34:00.0

Vöhringen Appell der CSU: Nicht nur auf Wählerstimmen schauen

Bei ihrem Dreikönigstreffen blickt die Partei kritisch zurück. Außerdem wird ein politisches Urgestein geehrt. Von Ursula Katharina Balken

CSU-Ortsvorsitzender Herbert Walk sprach beim Dreikönigstreffen seiner Partei in Vöhringen Klartext: „Es war ein schwieriges Jahr.“ Ereignisse wie die Anschläge in Würzburg, Ansbach und in Berlin hätten gezeigt, dass der islamistische Terror in Deutschland und auch in Bayern angekommen sei. Das habe die Gesellschaft tief ins Mark getroffen. Dass die Menschen um ihre Sicherheit bangten, liege daran, dass die Flüchtlingsproblematik noch nicht gelöst sei, sagte Walk.

Vor vielen Besuchern im Pfarrheim St. Michael zeigte sich Walk davon überzeugt, dass durch den anstehenden Wahlkampf im Hinblick auf Wählerstimmen wichtige Entscheidungen getroffen, andere hingegen verschoben würden. „Es gibt Zeiten, da muss gehandelt werden, nicht mit Blickrichtung auf Wählerstimmen, sondern aus Verantwortung für unser Land.“

ANZEIGE

So mancher Bürger rufe nach einer „starken Hand“. Aber das sei der falsche Weg, so der CSU-Ortschef. Walk kam auch auf die Landespolitik zu sprechen. Jeder vierte Euro fließe an die bayerischen Kommunen und jeder dritte in Bildung und Wissenschaft. Gleichwohl sei der Staat bei den Kindertagesstätten nicht zuständig, was an den Kommunen hängen bleibe. Walk richtete in seiner Rede einen Appell an die bayerische Staatsregierung, auch im vorschulischen Bereich die Personalkosten zu übernehmen. Das werde Städten und Gemeinden mehr Spielraum für Investitionen geben.

Der Aufgabenkatalog im städtischen Bereich reicht laut Walk von der Erneuerung von Straßen bis hin zur Verwirklichung der Neuen-Rathaus-Mitte. Was die Finanzsituation der Stadt angeht, sieht Walk Chancen, die Pflichten zu erledigen und andere Projekt möglicherweise durch Kredite „auf die Schiene zu setzen.“

Bundestagsabgeordnete Katrin Albsteiger berichtete von den Erfolgen ihrer Partei auf Landes- und Bundesebene. Was es da zu hören gab, klang schon nach Wahlkampf: Die CSU sei die einzige Partei, die innerhalb von drei Jahren ihren Kurs nicht geändert habe. Maut und Mütterrente habe man durchgesetzt, vor Steuererhöhungen seien die Bürger verschont geblieben. Was die Sicherheitslage anbetreffe, so gehen die Kontrollen an den Grenzen auf die Initiative der CSU zurück, betonte Albsteiger.

Höhepunkt des Treffens in Vöhringen war die Ehrung von Franz Ihle, 83, einem Urgestein der politischen Szene in der Stadt. Er ist seit 50 Jahren Mitglied der CSU. Er war von 1984 bis 1998 als Direktkandidat Mitglied des Landtages und bereits vorher über die Liste ins Plenum eingezogen. Er war Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Landtag, Mitglied des Neu-Ulmer Kreistags und des Vöhringer Stadtrats und bekleidete dort das Amt des Zweiten Bürgermeisters. Sein Wahlspruch in verfahrenen Situationen lautet „Der beschte Händel hat koi Wert.“ Diesen Satz zitierte CSU-Kreisvorsitzender Thorsten Freudenberger, der zum Jubiläum gratulierte. Stolze 25 Jahre in Reihen der örtlichen CSU ist Brigitte Schwegler.