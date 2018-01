2018-01-26 00:36:28.0

Arbeiten am Bahnübergang gehen weiter

Welche Bereiche wann gesperrt sind

Die Bauarbeiten am derzeit noch unbeschrankten Kellmünzer Bahnübergang, die im November des vergangenen Jahres abgebrochen wurden (wir berichteten), werden nun weitergeführt. Der Steinweg und der Bahnübergang werden in der Zeit vom Montag, 29. Januar, bis Freitag, 16. März, halbseitig und bei Bedarf auch komplett gesperrt, heißt es in einer Mitteilung des Marktes.

Folgender Zeitplan liegt der Gemeindeverwaltung Kellmünz vor: Am Montag, 29. Januar, wird der Übergang halbseitig gesperrt. Vom 30. Januar bis 2. Februar ist der Bereich komplett gesperrt. Zwischen 5. Februar und 24. Februar wird der Kellmünzer Übergang halbseitig gesperrt. Vom 13. März bis 16. März ist der Bereich wieder komplett blockiert. Während der Arbeiten kann jedoch eine Notzufahrt über den Kellmünzer und den Filzinger Baggersee genutzt werden. Für die Befahrung sind keine Berechtigungsausweise notwendig. Die Überquerung des Bahnübergangs soll aber dennoch während des gesamten Vorhabens für Fußgänger und Fahrradfahrer möglich sein.

Laut Verwaltung sind die Baufirma und die Deutsche Bahn für die Arbeiten und die dazugehörige Beschilderung zuständig. Wie berichtet, gab es im vergangenen Jahr Beschwerden einiger Anwohner, weil die Beschilderung zu spät aufgestellt wurde. Teilweise seien deshalb Pakete nicht angekommen und der Müll nicht abgeholt worden. (sar)