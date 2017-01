2017-01-16 00:33:43.0

Ehrenamt Arbeitsreiches Jahr für den Feuerwehrverein

Mitglieder in Klosterbeuren zeigten Einsatz für die Dorfgemeinschaft Von Fritz Settele

Der gesellschaftliche Motor der Freiwilligen Feuerwehr Klosterbeuren ist der eigenständige Feuerwehrverein. Dieser zeichnete sich auch im vergangenen Jahr durch zahlreiche Aktivitäten aus, die nicht zuletzt der Dorfgemeinschaft dienten.

Zudem konnte Kommandant Robert Sigg bei der Jahresversammlung verkünden, dass demnächst am Feuerwehrgerätehaus ein öffentlich zugänglicher Defibrillator angebracht wird. Ermöglicht wurde dies durch Spenden der heimischen Wirtschaft.

Ereignisreiches Jahr für den 150 Mitglieder zählenden Verein

Vorsitzender Julian Höld blickte bei der Versammlung des rund 150 Mitglieder umfassenden Feuerwehrvereins auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Ob beim Kranzen beziehungsweise Wurstverlosung, Spanferkelessen oder Feuerwehrausflug, die Floriansjünger waren immer zur Stelle – nicht nur bei Einsätzen.

Die meiste Zeit verschlang für die Mitglieder aber die Gestaltung und Aufstellung des örtlichen Maibaums samt damit verknüpfter Feier. Dafür wurden in den fünf Vorstandssitzungen die entscheidenden Weichen gestellt.

Einen „Lohn“ für die viele Arbeit im Vorfeld stellte die Auszeichnung mit dem dritten Platz bei einem Maibaumwettbewerb. Zudem wurde über Anschaffungen für die Feuerwehr diskutiert. Doch auch eine spezielle Messe anlässlich des Florianstages stand im vergangenen Jahr an, ebenso die Besuche von Veranstaltungen von benachbarten Feuerwehren, aber auch ein Erste-Hilfe-Kurs für alle interessierten Vereinsmitglieder.

Für das laufende Jahr, so berichtete Vorsitzender Julian Höld, wurden folgende Veranstaltungen bereits terminiert: Maifeier am 30. April, Floriansmesse am 7. Mai und Feuerwehrausflug am 23. September.

Schriftführer Johannes Bauer ließ anschließend das Vereinsjahr detailliert Revue passieren, während Reinhard Rogg den Kassenstand präsentierte. Dabei hielten sich die Einnahmen und die Ausgaben nahezu die Waage.

Hoffnung auf mehr Zulauf für die Jugendfeuerwehr

Bürgermeister Otto Göppel dankte den Mitgliedern des Feuerwehrvereins Klosterbeuren für deren ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Dorfgemeinschaft. Gleichzeitig hofft Göppel, dass die Klosterbeurer Jugendfeuerwehr wieder eine größere Nachfrage erfährt, werden doch Jahr für Jahr Nachwuchsfeuerwehrler in die Aktivenmannschaft aufgenommen.