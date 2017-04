2017-04-05 11:00:00.0

Günzburg Asien zieht ins Legoland ein

Für das 15-jährige Bestehen des Vergnügungsparks greift der Betreiber tief in die Tasche. Von Sandra Kraus

Mit einem kräftigen Gongschlag von Amadeus Becker, siebenjähriger Sohn von Tennislegende Boris Becker, ist am Samstag die „Ninjago World“ im Legoland eröffnet worden. Zum 15-jährigen Parkjubiläum tätigte die Merlin Entertainment Gruppe damit die größte Parkinvestition seit seiner Eröffnung.

Die Ninjago-Welt, erfolgreichste Produktserie von Lego und angesiedelt in der japanischen und chinesischen Mythologie im Kampf des Guten gegen das Böse, hat nun in Günzburg einen realen Ort gefunden. Die Pagoden glänzen im Sonnenlicht des strahlenden Frühlingstags, als Meister Wu – lautstark von den Trommeln des Ulmer Taiko Zentrum Deutschlands begleitet – alle Kinder auffordert, ihn im Kampf gegen den mächtigen Schlangenmeister zu unterstützen und dafür hart zu trainieren.

Vom neu angelegten Japangarten aus lassen sich die „Sky Dreams“ der Fenix Theatre Company aus Hannover mit ihren Windfiguren aus Seide ganz entspannt genießen. Wer seinen Namen in chinesischen Schriftzeichen mit Tusche geschrieben haben will, muss lange anstehen. Doch noch mehr von der sprichwörtlichen asiatischen Geduld erfordert es, um mit der nagelneuen interaktiven, vierdimensionalen Attraktion „Lego Ninjago The Ride“ zu fahren. Die vom Kino bekannte 3-D-Brille auf der Nase, den Blick und die Finger auf den Monitor gerichtet, fährt man in der roten Bahn durch die Halle der Ninjago-Welt. Auf dem Bildschirm spielt sich mittels interaktiver Technik ein Kampf gegen die große Schlange, die Erzfeindin aller Ninjas, ab.

Fast 7000 Quadratmeter widmet Lego dem neuen Themenbereich. Legoland Deutschland Geschäftsführer Martin Kring sagt: „Damit werden wir wieder ein Stück unabhängiger vom Wetter. Das Fahrgeschäft ist komplett überdacht.“ Eine wirkliche Ganzjahresöffnung schließe er aber aus.

Star der Eröffnung des Asien-Themenbereichs ist am Samstag Lilly Becker mit Sohn Amadeus. „Das passt einfach, Amadeus ist mit seinen sieben Jahren ein typischer Parkbesucher“, begründet Kring die Wahl. Wer nahe genug an den Fernsehleuten steht, die Lilly Becker interviewen, kann hören, dass Amadeus zu Hause in England auch mit Legosteinen spielt. Oder dass Mutter und Sohn die Zeit im Legoland als Kindertag genossen haben. Übernachtet haben die beiden im Feriendorf. Ein Spielplatz, ein Ninja-Küchen-Imbisswagen und ein Shop runden den neuen Themenbereich im Freizeitpark ab.