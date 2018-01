2018-01-31 09:00:00.0

Unterallgäu Asylsuchende bekommen Unterricht in deutschem Recht

Um deutsche Grundwerte und -regeln zu erklären, bietet das Landgericht Memmingen seit zwei Jahren Kurse für Asylsuchende mit hoher Bleibeperspektive an. Von Melanie Lippl

Es gibt wohl kaum einen Ort auf dieser Welt, an dem Diebstahl erlaubt ist. Doch ansonsten gilt häufig: andere Länder, andere Sitten – und andere Gesetze. Dass Deutschland ein „freies Land“ ist, das haben die meisten Flüchtlinge schon einmal gehört. Doch was bedeutet das konkret? Welche Rechte haben Menschen hier? Aber auch welche Pflichten? Um die deutschen Grundwerte und Grundregeln zu erklären, bietet das Landgericht Memmingen seit zwei Jahren Kurse für Asylsuchende mit hoher Bleibeperspektive an. Auch für 2018 ist das bayernweite Projekt genehmigt worden. Es soll der besseren Integration dienen.

13 Dozenten – Richter, Staatsanwälte, Rechtspfleger und Bewährungshelfer – haben bislang Hunderte Flüchtlinge in 48 Unterrichtseinheiten und zwölf Sprachen unterrichtet. Die Referenten kamen auf Anfrage von Gemeinden, Helferkreisen oder Integrationskursen in die Landkreise Unterallgäu, Neu-Ulm, Günzburg und die dazugehörigen kreisfreien Städte.

Karlheinz Wieland ist einer von ihnen. Der Bewährungshelfer erachtet die Kurse als wichtig für die Integration. Fünf hat er bislang geleitet, zwei davon auf deutsch, die anderen in den jeweiligen Sprachen der Teilnehmer und mithilfe eines Dolmetschers. Dabei beschränkte sich ein Kurs auf eine einheitliche Sprachgruppe – denn wenn in nur eine Sprache übersetzt werden muss, halten sich die Wartezeiten und der Leerlauf bei dem mehrstündigen Lehrgang in Grenzen.

Im Durchschnitt kommen rund 15 Teilnehmer zu einem Kurs, der größte Lehrgang im Landgerichtsbezirk Memmingen war mit fast 80 Flüchtlingen. Zunächst geht es in dem Unterricht um grundlegende Dinge: Darum, dass Deutschland ein Rechtsstaat ist, ein Land der Freiheit und Gleichberechtigung, in dem jeder seine Meinung frei äußern darf, so lange er keine Menschen beleidigt oder bedroht, und in dem die Durchsetzung des Rechts allein eine Aufgabe des Staates ist.

Ein Handzettel, den es in acht Sprachen gibt, und passende Videos in mehreren Sprachen ergänzen die Inhalte, die der Kursleiter den Flüchtlingen vermittelt. „Vieles ist den Leuten bekannt, aber es wird in ihren Herkunftsländern nicht oder nicht ausreichend umgesetzt“, sagt Wieland über dieses erste Modul seines Kurses. Vor allem das Thema Meinungsäußerung (Was darf man sagen? Wo ist die Grenze zur Beleidigung?) und die Gleichberechtigung von Frauen – und wie sich diese auf Beziehungen auswirkt – seien dabei ein wichtiges Thema.

Ein weiteres Modul befasst sich mit dem deutschen Strafrecht. Es geht um wichtige Straftatbestände – Gewalt, Diebstahl, Drogen –, aber auch um das hohe Rechtsgut der „freien sexuellen Selbstbestimmung“. Wieland ist dieser Punkt besonders wichtig. „Wenn eine Frau in Deutschland mit einem kurzen Rock herumläuft, heißt das nicht: Ich will Sex mit dir.“ Ein Nein bedeute auch ein Nein.

Andersherum bedeutet ein Ja auch ein Ja, wenn es um geschlossene Verträge geht: Wer seinen für zwei Jahre abgeschlossenen Handyvertrag nicht mehr benötige oder wolle, könne nicht einfach so die Zahlung einstellen und dann sei alles vergessen. Gleiches gilt für Mietverträge oder das Fitnessstudio, wenn ein fester Vertrag abgeschlossen worden ist. „Diese Bindung schien manche zu überraschen“, sagt Wieland. Es ist eine Falle, die der Bewährungshelfer von seinen Klienten kennt, aber auch Neuankömmlinge seien gefährdet, glaubt er.

Im Kurs hatten die Flüchtlinge auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die meisten drehten sich um das Asylrecht und die eigene Situation, erinnert sich Wieland. „Aber da weiß ich zu wenig, das ist auch nicht Bestandteil des Kurses“, sagt er. Er habe versucht, die Menschen an andere Stellen weiterzuvermitteln, auch bei Fragen zu ihren persönlichen, beruflichen Perspektiven.

Wieland selbst sagt, dass er es sehr spannend und interessant fand, mit Menschen aus anderen Kulturen zusammenzukommen, die viel auf sich genommen hätten, und von ihren Schicksalen zu erfahren. An seinen ersten Kurs in Bad Wörishofen erinnert sich der Bewährungshelfer noch ganz genau. „Danach kam eine Frau zu mir, die verzweifelt gewirkt hat“, sagt er. Ihr Mann und ihre Kinder seien in einem Lager an der griechisch-mazedonischen Grenze. „Das hört man in den Nachrichten und plötzlich steht ein Mensch vor dir, der direkt davon betroffen ist.“

Kursangebot: Helfereinrichtungen und soziale Organisationen können sich bei Interesse melden: Landgericht Memmingen, Hallhof 1+4, 87700 Memmingen oder per E-Mail an poststelle@lg-mm.bayern.de.