2017-09-04 18:00:00.0

Senden Attacke in Senden: Polizei sucht weiter Zeugen

Im Fall der versuchten Tötung erhofft sich die Kripo Neu-Ulm weitere Hinweise. Derzeit wird einer heißen Spur nachgegangen. Von Carolin Oefner

Die Polizei hat sich mehr Spuren im Fall der versuchten Tötung in Senden erhofft. „Leider sind bisher nur zwei Zeugenhinweise eingegangen“, sagt Jürgen Krautwald, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Den Ermittlungen ist ein brutaler Überfall vorausgegangen: Wie berichtet, hat sich ein Unbekannter am Montag in der vergangenen Woche gegen 6.10 Uhr an einen 42-jährigen Sendener herangeschlichen und diesen plötzlich in die Schulter gestochen. Der Fall ist wegen des Verdachts auf versuchte Tötung an die Kriminalpolizei Neu-Ulm übertragen worden, die immer noch in alle Richtungen ermittle.

Von den beiden Zeugenhinweisen wird wohl einer „im Sand verlaufen“, bei dem anderen hofft die Polizei auf einen Durchbruch in dem Fall. „Wir gehen dieser Spur gezielter nach, da könnte Substanz drinstecken“, sagt Sprecher Krautwald.

Die Polizei hat noch keinen Tatverdächtigen gefasst – hofft aber auf weitere Hinweise von Zeugen. „Vor allem im Hinblick auf eine mögliche Verletzungen des Täters“, bekräftigt Krautwald. Durch den abgewehrten Angriff könnte der Unbekannte nämlich selbst verletzt worden sein – und zwar am Kehlkopf oder in diesem Bereich. Die Polizei will also konkret wissen: Wem ist im Raum Senden ein Mann aufgefallen, der seit Montag im Bereich des Kehlkopfes Blutergüsse, Schwellungen oder Ähnliches hat? Der Gesuchte wird als etwa 1,80 Meter groß und hager beschrieben. Er war mit einer Sturmhaube, schwarzem T-Shirt, einer blauen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet.

Zeugen Hinweise zu der Tat an die Kripo Neu-Ulm unter 0731/80130.