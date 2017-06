2017-06-20 05:00:00.0

Vöhringen Auf der Ulmer Straße in Vöhringen brauchen Radler Mut

Der Verkehr auf Vöhringens wichtiger Nord-Süd-Achse hat seit ihrer Neugestaltung 2009 eminent zugenommen. Das Nachsehen haben sogenannte ungeschützte Verkehrsteilnehmer. Von Ursula Katharina Balken

Im Oktober 2009 wurde die Ulmer Straße in Vöhringen nach ihrer Neugestaltung für den Verkehr freigegeben. Es war ein richtiges Fest. Das Straßenstück zwischen dem Mini-Kreisel und der Kreuzung Silcherstraße-Frauenstraße war optisch gut gelungen. Schmale Fahrbahn, breite Gehwege zum Flanieren und mit „Aufenthaltsqualität“, wie Fachleute das nennen. Der Mühlbach wurde aufgewertet, es führen breite Stufen, die zum Sitzen einladen, an das Wasser, alles war schön und gut.

Aber die Kehrseite der Medaille zeigt sich jetzt. Die Kritik von Bürgern über „die zu schmale Straße“, auf der sich der immer stärker werdende Verkehr zusammen drängt, häuft sich. Das Nachsehen haben Fahrradfahrer, die gefährlich leben, weil ihnen bei Begegnungsverkehr kaum Platz bleibt.

Die Ulmer Straße gehört zu den vier Straßen, die die innerstädtische Wiederbelebung voran treiben sollten. Die Vöhlinstraße bekam zuerst ein neues Gesicht, dann die Memminger Straße, die Ulmer Straße war als nächstes dran und zum Schluss war es die Bahnhofstraße, die umgestaltet wurde.

Planer war Franz Arnold aus Memmingen. Sein Konzept für die Ulmer Straße lautete: Fahrbahnverengung auf 5,50 Meter Breite, rechnet man die beiden Mulden entlang der Fahrbahn hinzu, kommt man auf 6,50 Meter und man könnte bei Massierung des Verkehrs in die Mulden ausweichen. Außerdem war Arnold der Ansicht, dass zwei Busse aneinander vorbei fahren können, was heißt, es ist ausreichend Platz vorhanden. Wenn die Ulmer Straße dann noch zur 30er-Zone erklärt wird, haben Raser keine Chance. Es ließ sich auch gut an.

Aber es machte sich schleichend eine Entwicklung bemerkbar, die beklagt wird. Peter Kelichhaus, nicht nur Stadtrat, sondern auch Einzelhändler an der Bahnhofstraße, hört die Kritik aus erster Hand, wenn Kunden sich über den Verkehr auf der Ulmer Straße beklagen. Mit dem Rad unterwegs zu sein, dazu gehöre schon Mut, argumentieren seine Kunden.

Wer den Verkehrsfluss beobachtet – vor allem am Abend – und die Ulmer Straße in beiden Richtungen befahren wird, kann sich davon überzeugen, dass der Verkehr in erheblichem Maße zugenommen hat, vor allem Lkw quälen sich über die Fahrbahn, radelt dann noch jemand vor den Autos her, ist der Stau vorprogrammiert. Manche Radfahrer weichen dann auf die breit angelegten Gehwege aus. Das ist natürlich wieder für die Fußgänger nicht wünschenswert.

Mahnende Stimmen bei der Planung gab es im Stadtrat. Da waren damals Zweifel zu hören, dass eine Breite von 5,50 Meter ausreichend sei. Aber es gab auch Stimmen, die sagten, schmale Straße, enge Fahrbahn – das hält Autofahrer vom Rasen ab und erhöht damit die Qualität des Straßenzuges. Das stimmt, denn bei der jetzt herrschenden Verkehrsdichte, kann gar nicht mehr gerast werden. Bis auf einige jugendliche PS-Protze, die sich weder um das Tempolimit scheren noch um den Lärm der meist aufgepeppten Motoren.

Bei der Stadt sind bisher keine Klagen eingegangen, sagt auf Anfrage Jürgen Herzog aus dem Hauptamt. Man habe die Lärmentwicklung im Bereich Eiscafé Cortina durch das Entfernen der Pflastersteine beseitigt, denn dieses Stück sei im Frühjahr asphaltiert worden. Eine Maßnahme, die geholfen habe.

Planer Franz Arnold verteidigt im Gespräch seine Planung. Damals sei gewünscht worden, der Ulmer Straße ein neues Gesicht zu geben mit dem Ziel, dass sich wieder mehr Bürger einfinden und sich dort aufhalten. Es ging darum, das Tempo zu verlangsamen, daher die Einführung der Tempo-30-Zone. „Eine breitere Straße“, so Arnold, „verführt zum schnellen Fahren. Das sollte in jedem Fall verhindert werden.“ Für Radfahrer sieht er keine Gefahr, weil Pkw dann gezwungen sind, hinter ihnen her zu fahren.