2017-01-08 15:46:00.0

Illertissen Auf der eisglatten A7 prallen drei Wagen zusammen

Vier Personen werden bei Unfall auf Höhe Tiefenbach verletzt. Was die Feuerwehr sonst noch zu tun hatte.

Ein arbeitsreiches Wochenende hat die Illertisser Feuerwehr hinter sich: So ereignete sich am Abend des Dreikönigstags ein schwerer Unfall auf der A7 auf Höhe Tiefenbach, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Dazu kamen kleinere Einsätze – und eine Rettungsaktion der tierischen Art. Hier ein Überblick.

Illertalklinik: Das lange Wochenende begann für die Feuerwehrleute am Freitagmorgen um 7.30 Uhr mit einem Alarm der Brandmeldeanlage in der Illertalklinik. Ein Löschzug rückte aus. Die Ursache des Alarms: Ein technischer Defekt, durch den Störungen in den Elektroanlagen verursacht worden waren. Diese wurden durch die Haustechniker behoben.

ANZEIGE

Unfall: Noch am selben Tag wurden die Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr zur Autobahn beordert: Dort war auf Höhe Tiefenbach in Richtung Norden zuerst eine Fahrerin mit ihrem VW Polo ins Schleudern geraten, der Wagen prallte erst gegen die rechte, dann gegen die mittlere Leitplanke. Ein nachfolgender Audi streifte den VW am linken Außenspiegel, der Fahrer des dahinter fahrenden BMW sah den Polo wohl zu spät und prallte mit seinem Auto gegen das Heck des stehenden Polo. Der BMW schleuderte nach rechts gegen die Leitplanke und kam nach etwa 150 Metern auf der Standspur kurz hinter dem Audi zum Stehen. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr eilten zum Unfallort. Vier leicht verletzte Personen wurden versorgt und in Kliniken gebracht. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 20 000 Euro. Die Feuerwehr Illertissen sicherte die voll gesperrte Unfallstelle ab. Weil die Fahrbahn bei minus 18 Grad glatt war, wurde die Autobahnmeisterei Vöhringen alarmiert. Sie bestreute den Autobahnabschnitt mit Salz. Zusätzlich war die Feuerwehr Altenstadt im Einsatz, um den Stau, der bis zur Einfahrt Illertissen zurück reichte, abzusichern. Die Bergungsarbeiten dauerten bis weit nach Mitternacht.

Marktplatz: Am Samstagvormittag wurde die Feuerwehr erneut zu Hilfe gerufen: Auf dem Marktplatz hatte ein Auto einen Motorschaden erlitten, Öl lief auf die Fahrbahn. Die Einsatzkräfte reinigten die Straßen.

Nautilla: Am späten Samstagnachmittag riefen Besucher des Freizeitbads die Feuerwehr gegen 16.30 Uhr zu Hilfe: Es sei ein verletzter Schwan zu retten, lautete die Meldung. Vor Ort stellt sich heraus, dass es sich bei dem Tier um eine Ente handelte. Sie hatte sich wohl durch einen Zaun auf das Gelände verirrt und war vermutlich verletzt. Die Feuerwehrleute fingen den verängstigten Vogel ein und brachten ihn in eine Tierklinik. (wis)