2017-05-26 06:04:00.0

Bildung Auf eine fruchtbare Zukunft

Grau raus, Farbe rein: Nach Umbau und Sanierung präsentieren sich die Gebäude der Grundschule-Nord deutlich frischer Von Ursula Katharina Balken

Farbe, wohin man blickt. Die Stühle sind bunt, die Aula glänzt in frischen Tönen und der Anbau ist mit seinem warmen Rot ein echter Hingucker. Die Grundschule Nord kann sich nach dem Umbau sehen lassen. Alles in allem hat die Stadt für Anbau mit Hort und Mensa, die auch von den Mädchen und Buben aus dem nahe gelegenen Kindergarten genutzt werden soll, sowie für die Sanierung und Renovierung des Altbestandes 2,6 Millionen Euro in die Hand genommen. Erfreulich: Die Kosten blieben im vorgegebenen Rahmen.

Zum teilweisen neuen Ausssehen der Schule ließe sich auch sagen: Grau raus, Farbe rein. Aber ganz so einfach ist das nicht. Der Bau ist im Stil der 70er Jahre gebaut worden. Und da war Sichtbeton in, alles Grau in Grau. Diese Optik ist jetzt nicht ganz verschwunden. Schon vor Monaten hatte Bürgermeister Karl Janson im Stadtrat erklärt, dass eine neue Farbgebung für das im September 1972 entstandene Gebäude aus urheberrechtlichen Gründen nicht möglich sei.

Der Vöhringer Architekt Joachim Beier hatte im Zusammenwirken mit Stadt und Elternvertretern ein Konzept entworfen, das im Stadtrat Zustimmung fand. In seiner Ansprache listete Janson auf, was gemacht worden war: Zunächst der Erweiterungsbau mit Mensa und Hort, die Umgestaltung der Verwaltungsräume, die Neusituierung der Fachräume, ein barrierefreier Umbau im Innern des Gebäudes, wozu auch ein Aufzug vom Erdgeschoss in den ersten Stock gehört, sowie die Sanierung der Turnhalle, der Einbau einer neuen Heizung mit Blockheizkraftwerk und Gasbrennwert-Therme, die Sanierung der Trinkwasserinstallation und eine Änderung der Heizung in einem Großteil der bestehenden Räume. Bildung sei nicht nur für den Landkreis als Bildungsregion wichtig, die Stadt Vöhringen habe sie ebenso in den Mittelpunkt gerückt, sagte der Bürgermeister: „Bildung ist Zukunft und gehört zu den kostbarsten Gütern, die Schulleitung und Lehrkräfte sowie auch die Stadt unseren Kindern und Enkeln mit auf den Lebensweg geben können.“

Janson betonte, dass ein guter Arbeitsplatz die Arbeitsmoral fördert. Das könne man auch von Schulen sagen. „Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Neugestaltung eine richtige Antwort für die Zukunft gegeben haben.“ Auf die obligate Schlüsselübergabe wurde verzichtet. Stattdessen gab es ein großes Bild mit vielerlei Früchten für Schulleiter Herrmann Baur, der damit die Schule noch ein bisschen bunter macht.

Baur zeigte sich zufrieden mit der Umgestaltung und rief in Erinnerung, wie er beim Amtsantritt 2009 schon seine Vorstellungen einer modernen, der Zeit angepassten Schule kundgetan habe. Er lobte die Motivation der damaligen Elternbeiräte Hermann Alt und Dieter Brocke. Baur freute sich, dass der Anbau innerhalb eines Jahres geschaffen werden konnte. Am 9. März 2016 wurde offiziell mit dem ersten Spatenstich begonnen.

Architekt Joachim Beier lobte die mit dem Bau beschäftigten Firmen, selbst in den Ferien sei gearbeitet worden. Die Zusammenarbeit mit Bernd Hieber aus dem Bauamt und vor allem mit Hausmeister Peter Kreiser sei vorbildlich gewesen. Dafür könne er als verantwortlicher Planer nur dankbar sein.

Mädchen und Buben aus den dritten und vierten Klassen dekorierten mit Liedern und Tanz die kleine Feier. Der schlossen sich ein kleiner Empfang und ein Rundgang durch die Schule an.