2017-04-22 15:00:00.0

Landkreis Auf zwei Rädern die Nebentäler der Donau erkunden

Der neue Fernradweg „Donautäler“ ist rund 300 Kilometer lang und durchquert mehrere Landkreise. Nun wird er offiziell eingeweiht.

Unter dem Motto: „Alle Wege führen nach Langenau“ sind die Radbegeisterten im Landkreis Neu-Ulm aufgerufen, am Samstag, 29. April, die offizielle Einweihung des neuen Fernradwegs „Donautäler“ mitzufeiern. Das Radlerfest beginnt um 14 Uhr auf dem Pfleghof in Langenau.

Der neue, vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) mit vier Sternen prämierte Fernradweg ist im Landkreis Neu-Ulm durchgängig von Waldreichenbach über Roggenburg, Weißenhorn, und Neu-Ulm bis Oberelchingen auf über 60 Kilometern ausgeschildert. Diese Tour ist Abschnitt der „Klostergarten-Route“, die in Ziemetshausen im Landkreis Günzburg beginnt und insgesamt 98 Kilometer lang ist. Von Oberelchingen nach Langenau fahren die Radler auf der Route „Der grüne Thronsaal West“. Das einheitliche Logo des „Donautäler“, eine stilisierte bunte Blütenkrone auf lila Grund, leitet die Radler nach Langenau.

Wer zum Eröffnungsfest nach Langenau mit dem eigenen Rad fahren möchte, hat im Landkreis Neu-Ulm verschiedene Einstiegsmöglichkeiten für seine individuelle Tour. Am einfachsten haben es natürlich die Elchinger, für die es auf dem „Donautäler“ ein Katzensprung nach Langenau ist. Auch von Senden (rund 30 Kilometer eine Strecke) oder Weißenhorn (rund 40 Kilometer eine Etappe) ist eine Hin- und Rückfahrt an einem Tag akzeptabel. Zu beachten ist aber ein knackiger Anstieg bei Elchingen. Jeder, der unterwegs seine Eindrücke vom „Donautäler“-Radweg mit der Kamera oder dem Smartphone festhält, kann die Bilder auf der Facebook-Seite www.facebook.com/donautaeler posten. Die Fotos können auch per Mail an info@donautaeler.com zur Veröffentlichung auf Facebook geschickt werden. Die Foto-Aktion startet am 23. April und endet am 7.Mai. Als Preis winkt bei einer Verlosung eine hochwertige Radausrüstung.