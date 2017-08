2017-08-29 13:00:00.0

Landkreis Neu-Ulm Augen auf während der Erntezeit

Jetzt sind mehr landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs. Die Polizei rät zur Vorsicht.

Jetzt ist die Hoch-Zeit der großen und breiten Gefährte: Während der Erntezeit sind viele landwirtschaftliche Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Das erfordert eine erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr. Darauf weist jetzt die Polizei hin.

Die landwirtschaftlichen Geräte werden gerade in der Erntezeit besonders stark beansprucht. Daher können Blinker und Rücklicht verschmutzt oder defekt sein. Das erhöhe das Risiko eines Unfalls. Zwar seien die Fahrer verpflichtet, ihr Material in Ordnung zu halten, trotzdem empfiehlt die Polizei eine besondere Rücksicht gegenüber land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Oftmals ist Eile geboten, wenn es gilt, die Ernte ins Trockene zu bringen. Dabei dürfe die Sicherung der Ladung nicht vernachlässigt werden. Denn auch kleinere Heu- oder Strohballen, die auf die Straße fallen, können für andere zu gefährlichen Hindernissen werden.

Gerade an Einmündungen von Feldwegen müssten Verkehrsteilnehmer jetzt mit verschmutzten Straßen rechnen, die besonders in Kurven und bei Nässe gefährlich sind. Die Polizei rät daher vor allem den Autofahrern, die Geschwindigkeit stets an die Witterungs- und Straßenverhältnisse anzupassen.

Landwirtschaftliche Arbeitsfahrzeuge sind oft nur mit einer Geschwindigkeit bis zu 25 Stundenkilometer unterwegs. Wer den Traktor überholt, müsse sicher sein, dass dieser am nächsten Feldweg nicht abbiegen möchte. Außerorts dürfen zum Überholen ergänzend Hupe und Lichthupe betätigt werden. Wer sich Traktoren nähert, sollte rechtzeitig vom Gas gehen. Auch sollte beachtet werden, dass Anbaugeräte wie etwa Schwader beim Abbiegen ausschwenken können. Daher müsse stets genügend Sicherheitsabstand eingehalten werden. Die Polizei rät, nur bei „klaren Verhältnissen“ zu überholen. (az)