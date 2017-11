2017-11-10 00:35:54.0

Auftritt Ausverkauft: Dorfrocker spielen gleich noch mal in Oberroth

Wegen großer Nachfrage gibt es ein Zusatzkonzert

Da war Organisator Roland Held baff: Mit so großem Interesse am Konzert der Dorfrocker am Freitag, 23. Februar, im Vereinsheim in Oberroth hatte er nicht gerechnet. Im Minutentakt klingelte sein Telefon, die Tickets waren innerhalb weniger Tage ausverkauft: „Das war der Wahnsinn“, sagt Held, der es aufgrund seiner guten Kontakte zu der Partymusik-Kapelle aus Franken geschafft hatte, diese für einen Auftritt im dafür eigentlich zu kleinen Vereinsheim zu verpflichten. Und zwar zugunsten der Jugendabteilung des SV Oberroth, die von den Einnahmen des Konzertabends profitieren soll.

Ausverkauft – das sei aber nur die erste Überraschung gewesen, sagt Held nun. Denn eine zweite folgte kurz danach: Als er das Trio über das volle Haus am Freitag informierte, habe es angeboten, ein Zusatzkonzert zu spielen – gleich am Tag darauf. „Das war ein absoluter Freundschaftsdienst“, ist sich Held sicher, der große Stücke auf die Franken hält.

ANZEIGE

Nun werden die Dorfrocker also ein ganzes Wochenende in Oberroth verbringen – und am Samstag, 24. Februar, noch einmal in der Halle des Vereinsheims spielen. Karten zum Preis von 18 Euro sind ab Montag, 13. November, zu haben: bei der Raiffeisenbank „Schwaben Mitte“ in Buch sowie bei Andrea und Roland Held in Oberroth unter Telefon 08333/924525 und 0174/9164141.Vor dem Konzert tritt ab 20 Uhr die Showtanzgruppe Upreds auf. (caj)

Infos auch per E-Mail: redwhitedynamite@t-online.de