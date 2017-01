2017-01-22 18:13:00.0

Illertissen Auto erfasst Frau mit Kinderwagen

37-jähriger Mutter wird bei Aufprall verletzt. Ihre Tochter hatte Glück.

Zu einem Beinahe-Horrorunfall ist es am Freitag in der Illertisser Friedrich-Ebert-Straße gekommen. Eine 23-Jährige stuerte ihr Auto von dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Friedrich-Ebert- Straße und bog nach links ab. Dabei übersah sie eine 37-jährige Frau, welche mit ihrem Kinderwagen die Fahrbahn von der Beethovenstraße her überquerte. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Mutter von dem Fahrzeug erfasst und verletzte sich hierdurch an der Hand. Die 37-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Handfraktur ins Krankenhaus nach Weißenhorn gebracht. Das vierjährige Kind blieb unbeschadet. Sachschaden entstand keiner. Gegen die Autofahrerin werde nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei weiter. (az)