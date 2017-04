2017-04-19 08:59:00.0

Krumbach Autofahrer prallt gegen Bäume - zwei Menschen sterben

Weil ein Mann wohl zu schnell unterwegs war, krachte er gegen eine Baumgruppe. Er und sein 25 Jahre alter Beifahrer erlagen ihren Verletzungen am Unfallort.

In Krumbach hat sich am Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Menschen gestorben sind. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 38-Jähriger gegen 22.30 Uhr auf der Staatsstraße von Krumbach in Richtung Nattenhausen und kam hinter Krumbach in einem Waldstück ohne Fremdbeteiligung zuerst nach rechts und dann nach links von der Fahrbahn ab. Wie ein Zeuge, der von dem Wagen überholt worden war, gegenüber der Polizei aussagte, war das Auto mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Der Fahrer fuhr auf einer Länge von etwa 100 Metern gegen die Leitplanke und prallte gegen eine Baumgruppe. Durch den heftigen Aufprall starben der Fahrer und sein 25 Jahre alter Beifahrer an der Unfallstelle. Sie mussten mit einer Rettungsschere aus dem Wrack geborgen werden. Die Unfallursache dürfte laut Polizei überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. (az)