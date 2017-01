2017-01-25 00:33:11.0

Versammlung Automobilclub ehrt seine Besten und plant große Feier

Wendelin Egger verteidigt Titel. Für den Verein steht 2017 ein Höhepunkt an Von Fritz Settele

Wendelin Egger hat seinen Titel als Motorsportler des Jahres des Automobilclubs Babenhausen (ACB) souverän verteidigt. Dieser Erfolg war bei der Jahresversammlung ebenso Thema wie das zurückliegende Oldtimertreffen und der Automobilslalom, die Rekordbeteiligungen aufwiesen. Auch heuer stehen diese Veranstaltungen wieder im Terminkalender des ACB. Höhepunkt des Jahres dürften aber die Feierlichkeiten aus Anlass des 50-jährigen Vereinsjubiläums sein.

Termine für Veranstaltungen stehen schon fest

Der Vorsitzende des über 100 Mitglieder zählenden Clubs, Karl-Heinz Weckerle, ließ das Jahr 2016 Revue passieren. Er erinnerte an das große Oldtimertreffen mit rund 300 Fahrzeugen und den mit überregionalen Prädikaten versehenen Automobilslalom. Doch auch die Oster-eiersuchfahrt für Kinder und die Fahrzeugweihe erfreuten sich reger Nachfrage. So sollen diese Programmpunkte auch 2017 wiederholt werden: am 9. April das Ostereiersuchen und am 30. Juli die Fahrzeugweihe. Am 20. August soll das Oldtimertreffen und am 22. Oktober der Automobilslalom stattfinden. Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des ACB ist für den 4. November außerdem ein großer Festabend geplant. Hierfür laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren.

Nicht zuletzt diesbezüglich wurde die Vereinssatzung einstimmig geändert, stammt doch die derzeitige noch aus dem Gründerjahr 1967, als der Mitgliedsbeitrag lediglich sechs Mark betrug. Neben redaktionellen Anpassungen wurden auch die Vereinsaufgaben neu definiert, darunter auch der Passus, wonach die Motorsportler des Vereins mit kleinen Unterstützungsgeldern gefördert werden dürfen.

Positiv auch der Kassenstand, konnte doch Nicole Schuberth ein nicht unerhebliches Plus vermelden. Dies ist vor allem auf die große Resonanz bei den örtlichen Veranstaltungen zurückzuführen. Allerdings sei dieses Polster angesichts der bevorstehenden Feierlichkeiten auch dringend erforderlich.

Sportleiter Harald Pendelin berichtete über gesteigerte Aktivitäten der Motorsportler. So gingen 14 Fahrer des ACB bei insgesamt 101 Veranstaltungen an den Start, davon 88 allein auf historischen Rundstrecken wie beispielsweise auf dem Salzburg-, Hockenheim- oder Nürburgring, aber auch in Zolder, Red-Bull-Ring oder Slovakiaring. Auch Slalomstarts oder historische Bergrennen standen auf dem Veranstaltungsprogramm.

Erste Titelverteidigung seit längerer Zeit

Beim Motorsportler des Jahres gab es durch Wendelin Egger mit seinem „Formel V“ nach längerer Zeit wieder eine Titelverteidigung. Dabei sicherte er sich drei Siege und weitere Spitzenplatzierungen, darunter der 2. Platz in der Gesamtwertung „Formel V Europa“ samt Klassensieg. Mit 69,58 Punkten ging der Clubmeister-Titel an ihn, gefolgt von Bernd Vollmer (53,06) und Uwe Brosch (45,38).

Die Siegerpokale überreichte Babenhausens Zweiter Bürgermeister Dieter Miller, der sowohl die sportlichen Erfolge hervorhob, aber auch dass der Automobilclub den Namen des Fuggermarktes weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt mache.