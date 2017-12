2017-12-02 07:02:00.0

Babenhausen Babenhausen bekommt eine neue Partnergemeinde

Der französische Ort Soulgé-sur-Ouette wünscht sich eine Partnerschaft. Der Marktrat stimmt dem zu - doch es gibt auch Bedenken. Von Fritz Settele

Rund 100 Bürger aus den beiden Babenhauser Partnergemeinden in der französischen Mayenne – Argentré und Louvigné – werden am Himmelfahrtswochenende, 10. bis 14. Mai 2018, im Fuggermarkt erwartet. Denn dann feiern die Unterallgäuer und Franzosen zusammen das 25-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft, „Jumelage“ genannt. Doch es könnten noch um einiges mehr Besucher werden. Denn die benachbarte französische Gemeinde Soulgé-sur-Ouette hat kürzlich einen Antrag auf Aufnahme in den deutsch-französische Bund gestellt. Dieser Wunsch war nun Thema im Marktrat.

Auf französischer Seite haben die Gemeinden und das Gremium „Comité de Jumelage“ das Vorhaben angeregt, wenn auch mit Startschwierigkeiten. Ein Argument ist, dass bereits Schüler aus Soulgé an Austauschfahrten nach Babenhausen beteiligt gewesen seien. Wie Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel berichtete, habe der Gemeinderat in Soulgé einer Aufnahme als gleichberechtigtes Mitglied in diese Partnerschaft bereits zugestimmt. Als Repräsentantin und Ansprechpartnerin wurde die Gemeinderätin Sylviane Gluillou nominiert.

Um den Beitritt zu besiegeln, muss die Partnerschaftsurkunde geändert beziehungsweise ergänzt und dann von allen beteiligten Bürgermeistern unterzeichnet werden. Darin sieht Babenhausens Rathauschef Otto Göppel kein Problem. Auch er und die Verwaltung stimmen einer Partnerschaft prinzipiell zu.

Allerdings wollte er in der Marktratsitzung nicht verhehlen, dass mit einer Ausweitung der Partnerschaft auch eine zusätzliche Belastung auf die Organisatoren des Partnerschaftstreffens, aber auch auf die Kommune zukommen – etwa, was die Unterbringung der Gäste anbelangt. Federführend für das Treffen am Himmelfahrtswochenende 2018 ist der Babenhauser Partnerschaftsverein. Dessen Führung hat bereits seine Zustimmung für eine Ausweitung der Kontakte signalisiert. Der Verein ist aktuell damit beschäftigt, das Programm für die Feierlichkeiten und den Besuch im Fuggermarkt im kommenden Jahr vorzubereiten. Generell finden die Treffen im zweijährigen Wechsel einmal in Babenhausen und einmal in der Mayenne statt.

In der Diskussion im Marktrat wollte Thomas Held – ein Verfechter der deutsch-französischen Partnerschaft, der sich von Anfang an dafür engagiert hatte – wissen, ob nicht auch andere Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen als Ansprechpartner zu gewinnen seien. Etwas zögerlich berichtete Bürgermeister Göppel, dass dieser Vorschlag in der Versammlung der VG-Bürgermeister nicht gerade auf Begeisterung gestoßen sei. Letztlich stimmten die Markträte einer Aufnahme der Gemeinde Soulgé trotz Bedenken bezüglich des Organisationsaufwands geschlossen zu.