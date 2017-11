2017-11-09 07:01:00.0

Babenhausen/Illerbeuren Babenhauser Schüler nehmen an Projekt „Mobil im Museum“ teil

Zwischen Smartphone und Kupferpfanne: Schüler der Babenhauser Praxisklasse haben im Bauernhofmuseum Illerbeuren Filme zum Thema Heimat gedreht. Von Claudia Bader

In wallenden Röcken, Schürzen und mit weißen Hauben sind die sonst modebewussten Mädchen Celina, Elena und Selina kaum wiederzuerkennen. Auch Sven, Ludwig und Jens sehen in den aus grobem Leinen gewebten Bauerngewändern ganz ungewohnt aus. Als die Jugendlichen aber im selbst gedrehten Kurzfilm „Das verschwundene Festmahl“ durch die Stube eines Bauerhauses und über eine Treppe flitzen, kann man ihre Begeisterung geradezu spüren.

Für Museumsbesuche haben sich die Praxisklasse-Schüler der Mittelschule Babenhausen bisher nicht sonderlich interessiert. Als sich ihnen bei dem Projekt „Mobil im Museum“ die Gelegenheit bot, einmal hinter die Kulissen des Schwäbischen Bauernhofmuseums in Illerbeuren zu blicken und dort eigene Kurzfilme zu drehen, fühlten sich die Jugendlichen aber sofort angesprochen. Denn via Smartphone und Tablet-PC erscheinen die historischen Gebäude und die Handwerksberufe ihrer Urgroßväter in ganz anderem Licht. Statt dem Pauken im Klassenzimmer oder in der Werkstatt, standen bei dem Projekt – einem Angebot des Bezirks und des Kreisjugendrings Schwaben – die Auseinandersetzung mit der Heimat und der Umgang mit Neuen Medien auf dem Stundenplan.

Die von Klassenlehrerin Magdalena Deschler, Förderlehrerin Erika Schneider-Bürzle, Sozialpädagogin Sandra Müller und Praxismeister Hubert Rendle begleiteten 14- bis 15-Jährigen durften im Bauernhofmuseum mit Unterstützung des museumspädagogischen Teams eigene Video-Clips drehen. „Das muss gut geplant und vorbereitet sein“, erklärt Elias. Zunächst haben er und seine Klassenkameraden erfahren, worauf es beim Filmemachen ankommt. Das Erstellen eines Konzepts und die Auswahl der Requisiten seien genauso wichtig wie die richtige Haltung des Smartphones oder Tablets, die Bildeinstellung sowie Ton und Schnitt. Im Gegensatz zum Schneiden der Clips habe das Filmen sehr viel Spaß gemacht, sind sich die Jugendlichen einig.

Weil sie schon immer einmal Teil eines Spielfilms sein wollten, drehten Celina, Elena und Selina sowie Sven, Ludwig und Jens eine selbst erdachte Geschichte unter dem Titel „Das verschwundene Festmahl.“ Elias, Asad und Pirmin, die einen Blick hinter die Kulissen werfen wollten, haben in ihrem Dokumentarfilm den Weg einer alten Kupferpfanne, die einst zum Kochen von Mus verwendet wurde, begleitet. Maxi, Lukas, Albin, Danny und Arbias wollten nicht selbst vor der Kamera stehen. Deshalb widmeten sie ihren Clip alten Handwerksberufen. Neben einem Landwirt, der im Museum vom Aussterben bedrohte Haustiere versorgt, haben sie einem Hufschmied und einem Bäcker über die Schulter geschaut.

Bei einer Premiere in abendlicher Kerzen-Kino-Atmosphäre haben die 14 Schüler die Kurzfilme ihren Eltern und Lehrern präsentiert. „Ihr habt euch getraut sowie gekonnt und prima zusammengearbeitet und nebenbei ein Stück Heimat erlebt“, lobte der Rektor der Mittelschule Babenhausen, Wolfgang Ostermann. Die zum großen Teil vom Europäischen Sozialfonds (ESF) mitfinanzierte Praxisklasse bedeute nicht nur Lernen, sondern dürfe auch einmal Spaß machen, sagte er. Die Kurzfilme, welche neue Potenziale und Qualitäten der Schüler unter Beweis stellen, werden nun in die Dauerausstellung des Museums übergehen, versprach Museumsleiter Wolfgang Ott.