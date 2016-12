2016-12-28 16:15:00.0

Neu-Ulm Bahn frei für das neue Donaubad

Nach mehrwöchiger Pause wird das Neu-Ulmer Spaßbad am Donnerstag wieder eröffnet. Was die Besucher dort erwartet. Von Michael Ruddigkeit

Die Mitarbeiter, die nach dem neuen Farbkonzept gekleidet sind, winken den Fotografen auf der Hängebrücke. Sie freuen sich auf die Wiedereröffnung des Donaubads in Neu-Ulm am Donnerstag.

Draußen stand noch ein Rest des Gerüstes vor dem Gebäude. Am Eingang mussten Handwerker an der einen oder anderen Stelle nachbessern. Drinnen hing bereits der typische Schwimmbad-Chlor-Geruch in der Luft. Dutzende Mitarbeiter waren am Dienstag auf den Beinen, damit alles rechtzeitig fertig wird. Nach vierwöchiger Pause, in der die Freizeiteinrichtung auf Vordermann gebracht wurde, wird das Donaubad in Neu-Ulm am Donnerstag wieder eröffnet. Um 10 Uhr öffnet es seine Türen für die Besucher.

„Das Bad wurde nicht umgebaut, sondern aufgehübscht, teilweise ergänzt und erweitert“, beschreibt Betriebsleiter Jochen Weis das, was in den vergangenen Wochen im ehemaligen Wonnemar getan wurde. Etwa eine Million Euro haben die Städte Ulm und Neu-Ulm, denen das Bad gehört, in die Verschönerungsarbeiten gesteckt. Beispielsweise wurden die Wände nach einem neuen Farbkonzept gestrichen. Der Kassenbereich ist in Dunkelblau gehalten, die Sauna in Orange, die Gastronomie in Schwarz und die Aufsicht in Hellblau. Entsprechende Shirts tragen die insgesamt etwa 100 Beschäftigten.

Im unteren Gastronomiebereich sind die Glasscheiben jetzt mit den Namen von Donaustädten verziert. Die „Donau als Marke“ findet sich auch an der Kasse und an der Wand über dem Sportbecken wieder. Der Thermalbereich wurde laut Jochen Weis „dezent verändert“. Es gibt neue Liegen, eine neue Beleuchtung und neue Pflanzen.

Die Reifenrutsche, die seit einem Unfall und einem nachfolgenden Prozess geschlossen war, wird am Donnerstag ebenfalls wieder in Betrieb genommen. Das bestätigten Gerhard Semler, Leiter der Abteilung Bildung und Sport der Stadt Ulm, der gemeinsam mit Ralph Seiffert von der Stadt Neu-Ulm vorläufig die Geschäfte führt. Es wurden Vorkehrungen getroffen, damit künftig nichts mehr passiert. Es seien neue Reifen beschafft worden und es werde sichergestellt, dass die Durchflussmenge in der Rutsche konstant gehalten wird. Die Anlage sei zuletzt vom TÜV überprüft worden.

Auf der Galerie hängen großformatige Schwarz-Weiß-Fotos mit Szenen aus dem alten Donaubad an den ehemals kahlen Wänden. Daneben befindet sich in leuchtendem Orange der Eingang der Sauna. Zu den Neuerungen im Schwitz-Bereich zählen eine Farblichtsauna, Show-Aufgüsse und eine verbesserte Soundanlage. An einem Aufgussplan können Besucher ablesen, was sie an welchem Tag erwartet. Beispielsweise die Art des Aufgusses, vom Guten-Morgen-Aufguss bis zum Ulmer Hopfen-Aufguss oder das passende Aroma dazu, etwa Limette oder Sieben Kräuter. Die Betreiber legen Wert darauf, dass alles ordentlich und einwandfrei ist. „Hygiene hat oberste Priorität“, sagt Gerhard Semler.

Was neben den kleineren und größeren Neuerungen die meisten Besucher freuen wird, sind die veränderten Eintrittspreise. Diese werden zur Wiedereröffnung gesenkt. Besonders Familien sollen davon profitieren. Auch der stark kritisierte Ferienzuschlag fällt weg. Die durch die Preissenkungen fehlenden Einnahmen sollen durch höhere Besucherzahlen hereingeholt werden. Zuletzt besuchten das Wonnemar im Jahr etwa 500000 Badegäste. Das Donaubad hat nach Überzeugung von Gerhard Semler und Ralph Seiffert „Potenzial für 600000“.

Mittelfristig zu höheren Besucherzahlen beitragen, könnten zwei weitere große Vorhaben im Donaubad: Zum einen soll der Thermalbereich erneuert werden, zum anderen sollen die Rutschen erweitert werden. Nachdem die Städte das Bad von den bisherigen Betreibern übernommen haben, müssen die Beschlüsse dazu zwar neu gefasst werden, Semler aber verspricht: „Die Vorhaben sind nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben.“