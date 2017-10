2017-10-08 08:00:00.0

Kreis Neu-Ulm Bahnübergang mit tragischer Vorgeschichte soll sicherer werden

Rund vier Jahre nach dem schweren Bahnunglück sollen nun Halbschranken am Steinweg errichtet werden. Worauf Autofahrer in der Bauzeit achten sollten. Von Armin Schmid und Felicitas Macketanz

Es ist der 17. Juli 2013: Mit knapp 140 Stundenkilometern rast die Regionalbahn mit der Nummer 57757 von Ulm kommend nach Kellmünz. Am unbeschrankten Bahnübergang am Steinweg erfasst der Zug ein Auto. Die 46 Jahre alte Autofahrerin wird dabei schwer verletzt, sie verliert letztlich beide Beine. Der Zug entgleist wenig später nach dem Zusammenprall am nördlichen Ortseingang. Es gibt weitere Schwerverletzte – ein Unfall, den viele Menschen nicht mehr so schnell vergessen werden. Und es ist ein Unfall, der mit dazu geführt hat, dass nun – rund vier Jahre nach dem Bahnunglück – am Bahnübergang in Kellmünz am Steinweg endlich etwas vorangeht.

Halbschranken ersetzen Sicherheitskräfte

Der seit vielen Jahren intensiv geforderte Ausbau des Überwegs wird ab kommender Woche beginnen. Los gehen soll es am Montag, 9. Oktober. Durch den Einbau von Halbschranken soll der bislang nur mit Lichtzeichen ausgestattete Bahnübergang die nötige Verkehrssicherheit erhalten. Der Übergang wird bisher von Security-Personal bewacht. Die Mitarbeiter werden den Übergang laut Bürgermeister Michael Obst auch noch bis zur Inbetriebnahme der neuen Halbschranken für den Verkehr und Fußgänger sichern. Zu den baulichen Neuerungen gehört neben den Halbschranken auch ein beschrankter Fußgängerübergang, der entlang der Fahrbahnspur neu angelegt wird.

Die Baumaßnahme, die nach rund drei Monaten Bauzeit im Dezember dieses Jahres beendet sein soll, nutzt die Marktgemeinde zeitgleich für Verbesserungen der Infrastruktur. Bürgermeister Obst erläuterte auf Anfrage, dass der Markt Kellmünz Leerrohre für Gas, Glasfaser und zusätzliche Versorgungsleitungen mit einbauen lassen wird, damit das Gebiet westlich der Bahn auch in Zukunft optimal angebunden und versorgt werden kann.

Fußgängerüberweg trotz Bauarbeiten

Vom 9. bis 22. Oktober wird der Überweg halbseitig gesperrt beziehungsweise einspurig befahrbar sein. Anschließend, also vom 23. Oktober bis zum 10. November, erfordern die Arbeiten eine Vollsperrung des ganzen Übergangs. Vom 13. November bis in den Dezember hinein soll es dann nur noch zu temporären Sperrungen der Durchfahrt kommen. Für Fußgänger wird die Überquerung des Bahnübergangs während der gesamten Bauzeit möglich sein.

Laut Obst wurde mit dem Markt Altenstadt eine Vereinbarung getroffen, dass die Anwohner des Wohngebiets „Illerau“ jederzeit über den Filzinger Baggersee ihre Grundstücke erreichen können. Dafür werden nach Auskunft des Rathauschefs Sonderfahrtausweise an die Anwohner ausgegeben. Der Weg ist auch für Fahrzeuge der Müllabfuhr und der Rettungsdienste befahrbar. Teilbereiche des Wegs werden ab Montag noch instandgesetzt und können von den Anliegern ab Mittwoch, 11. Oktober, befahren werden. Die Notausfahrt für die Anwohner ist erforderlich, da der Übergang die einzig reguläre Zufahrt zur "Illerau" ist.

Rund 850.000 Euro sollen die Maßnahmen brutto kosten. Gerechnet habe der Markt zunächst mit einer Millionen Euro, so Obst. Je ein Drittel haben die Marktgemeinde, die Bahn und der Bund zu tragen.