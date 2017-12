2017-12-21 07:00:00.0

Krumbach/Babenhausen Bankenvorstand hat nach der Fusion gut lachen

Die Struktur der neuen Raiffeisenbank Schwaben Mitte nimmt Gestalt an. Warum das Warengeschäft künftig wichtig bleibt. Von Peter Bauer

„Technische Fusion“: Es sind zwei Worte, die das, was da zu stemmen war, nur unzureichend umschreiben. Unter anderem mussten 23000 Konten der bisherigen Krumbacher Raiffeisenbank umgestellt werden, ebenso das Onlinebanking. Vereinen bietet die fusionierte Bank Schwaben Mitte bei der Erstellung der Jahresrechnungen Hilfe an. Dabei deutet sich aber auch an: Es ist noch einiges zu leisten bei der Umsetzung der Fusion, bei der die bisherigen Raiffeisenbanken Iller-Roth-Günz und Krumbach zusammenfanden. Aber es ist auch schon eine ganze Menge geschafft, fast exakt 100 Tage nach jener „technischen Fusion“. Als die Vorstandsmitglieder Helmut Graf (neuer Vorstandsvorsitzender), Otto Wengenmayer (stellvertretender Vorstandsvorsitzender), Uwe Köhler und Franz-Josef Mayer über das bisher Erreichte berichten, klingt aus ihren Worten auch Erleichterung und Zufriedenheit heraus.

Wer macht künftig was im Vorstand? Graf betreut weiterhin den Marktbereich der bisherigen Raiba Iller-Roth-Günz, Köhler wie bislang den Marktbereich der bisherigen Raiba Krumbach. Mayer kümmert sich schwerpunktmäßig um die Organisation des internen Ablaufs. Wengenmayer (bisher Vorstandsvorsitzender der Raiba Krumbach) betreut schwerpunktmäßig Sonderprojekte der Fusion. Im Mai 2018 wird der 62-Jährige in den Ruhestand gehen. Krumbach ist Sitz der neuen Bank und neben Altenstadt, Babenhausen, Bellenberg und Erkheim das fünfte und größte Kompetenzzentrum.

ANZEIGE

Über Jahrzehnte beruflich fest verankert bei den Genossenschaftsbanken: So könnte man das Profil des neuen Vorstands umschreiben. Der 52-jährige gebürtige Mindel-heimer Graf begann im Alter von 16 Jahren eine Lehre bei der Raiffeisenbank Kirchheim-Mindelheim. Seit 2008 war er Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Iller-Roth-Günz. Graf wohnt in Babenhausen, er ist verheiratet und hat einen 23-jährigen Sohn. Sein 59-jähriger Vorstandskollege Mayer ist in Günzburg geboren, er arbeitet seit 1982 für die Raiffeisenbank. Damals begann er bei der Raiba Illerberg-Thal. Wengenmayer, 62, und Köhler, 57, sind in Krumbach sozusagen alte Bekannte. Wengenmayer, 1955 in Jettingen geboren, stand seit 1993 an der Spitze der Krumbacher Raiffeisenbank. Köhler stammt aus Prüm in der Eifel. Er war seit 2006 Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Krumbach.

Das Thema Fusion stand in Krumbach bereits 2013 auf der Tagesordnung. Doch die Fusion mit der Volksbank Günzburg scheiterte. Mit Blick auf die mitunter turbulente Diskussion des Jahres 2013 ging der Zusammenschluss zwischen der Raiba Krumbach und Iller-Roth-Günz bemerkenswert glatt über die Bühne.

Eine Stärke der neuen Bank ist nun auch das Warengeschäft (unter anderem regionale Lebensmittel, Haus- und Gartenartikel). Ab 1. Januar schließen sich die Raiffeisen-Waren GmbH Iller-Roth-Günz und Unterallgäu zur Raiffeisen-Ware-Schwaben-Allgäu-GmbH zusammen. Mit über 70 Millionen Euro Umsatz entsteht eine der größten Raiffeisen-Waren-GmbHs in der Region.