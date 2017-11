2017-11-18 07:00:00.0

Kellmünz Bauarbeiten werden abgebrochen

Neue Schranken kommen erst 2018. Was es mit der Verzögerung auf sich hat. Von Armin Schmid

Die Bauarbeiten am Kellmünzer Bahnübergang am Steinweg müssen nach rund vier Wochen schon wieder unterbrochen werden. Diese gleichermaßen aktuelle wie erstaunliche Meldung hatte Bürgermeister Michael Obst während der Kellmünzer Bürgerversammlung bekannt gegeben.

Die Baufirma wird die Baustelle verlassen, hieß es. Der Grund: Laut Bürgermeister habe die Bahn zwar die Tiefbauarbeiten ausgeschrieben, aber vergessen, die Arbeiten für die Leit- und Signaltechnik auszuschreiben. Bis dies geschehen sei und der Auftrag für die Leit- und Signaltechnik vergeben ist, rühre sich auf der Baustelle nichts mehr.

ANZEIGE

Die Baufirma komme erst wieder im nächsten Jahr auf die Baustelle am Bahnübergang zurück. Die Fertigstellung verschiebt sich nach Schilderung des Bürgermeisters auf Mai 2018.

Rund vier Jahre nach dem schweren Bahnunglück in Kellmünz wird sich der lang erwartete Ausbau des Bahnübergangs am Steinweg nun also noch länger hinziehen: Die Halbschranken, die die bestehende Lichtzeichenanlage ersetzen und die Verkehrssicherheit erhöhen sollen, können erst im nächsten Jahr installiert werden.

Das Sicherheitspersonal bleibt bis dahin vor Ort und wird die Durchfahrt der Züge und auch die Überquerung des Bahnübergangs durch die Verkehrsteilnehmer vor und nach dem Eintreffen der Züge überwachen. Derzeit wird der Bahnübergang bei der Zugdurchfahrt zusätzlich mit einer rot-weißen Markierungen gesichert. Die Gesamtkosten für den Bahnübergang belaufen sich auf rund 850000 Euro. Der Eigenanteil der Marktgemeinde Kellmünz liegt bei rund 280000 Euro. Inzwischen wurde der Straßenbereich asphaltiert. Der Bahnübergang kann mit dem Auto befahren werden, der Gehwegbereich ist jedoch noch nicht fertiggestellt, aber mit einer Kiesschicht aufgefüllt worden. Die Zufahrt in das Wohngebiet Illerau und zum Baggersee ist möglich.