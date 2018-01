2018-01-09 07:00:00.0

Gannertshofen Baum angesägt: Das hätte übel ausgehen können

Hohe Birke stürzt in Gannertshofen nahe einer viel befahrenen Straße um. Wer dahinter steckt, ist unklar. Von Jens Carsten

Von der mächtigen Birke sind nur noch Stücke übrig: Fein säuberlich zerteilt liegt der Baum in einer Wiese am Ortseingang von Gannertshofen. Der Sturm „Burglind“ hatte ihn vor einigen Tagen umgeworfen. Doch es war wohl nicht allein die Kraft des Orkans, die den etwa 15 Meter hohen Baum fällte: Ein Unbekannter hatte zuvor die Säge angesetzt und den Stamm angeschnitten. Da ist sich Anwohnerin Christina Sailer sicher. Ihr gehört das Grundstück, auf dem die Birke seit etwa 20 Jahren gestanden hat. Unweit der viel befahrenen Straße zwischen dem Bucher Ortsteil und Tiefenbach: „Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn der Baum nachts in der Dunkelheit auf die Fahrbahn gefallen wäre“, sagt Sailer. Dass der Stamm angesägt wurde, steht für sie außer Frage: Deutlich sei das an der Bruchstelle zu erkennen. Und so haben es die Polizeibeamten nach einem Besuch vor Ort in ihrem Bericht vermerkt. Wer sich an der Birke vergangenen hat – und warum, das ist unklar.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Täter den Baum bewusst ausgesucht hat: Denn zufällige Beschädigungen ereigneten sich meistens nur im öffentlichen Raum, sagt Jürgen Salzmann, Pressesprecher der Illertisser Polizei. Es handele sich dann oft um markante Bäume an stark besuchten Ort. „Es ist eher unwahrscheinlich, dass jemand ungezielt an ein Privatgrundstück heran geht“, sagt Salzmann. Aber auch ein sogenannter „Dummer-Jungen-Scherz“ sei nicht auszuschließen. Möglicherweise gebe es auch eine „Vorgeschichte“.

Wie die allerdings aussehen soll, kann sich Baumbesitzerin Sailer nicht vorstellen: Ihre Familie wohne seit viele Jahren im Ort, es gebe keine Streitigkeiten, man habe keine Feinde. Sailer kann sich noch daran erinnern, wie die Bäume damals gepflanzt wurden. Und wie sie die Stämmchen in den Jahren danach in der Zeit um den 1. Mai herum bewachte. Inzwischen seien die Birken jedoch zu groß geworden, um im Zuge der Brauchtumspflege zur Beute zu werden. Warum jemand den kräftigen Stamm mit einer Handsäge malträtierte – darauf hat Sailer keine Antwort. „Da war sich jemand der Tragweite seines Handelns wohl nicht bewusst.“ Denn die Birke stand in einer Gruppe Bäume, die im Sommer Spaziergängern Schatten spenden. Einmal hat Sailer eine Familie samt Baby angetroffen, die am Fuße der Stämme ein Picknick machte. Es war ebenjene Stelle, auf die der Baum jetzt nun gestürzt ist. Für Sailer eine schreckliche Vorstellung – auch wenn wohl niemand auf die Idee gekommen wäre, sich bei einem Sturm unter die Birken zu setzen. Aber auch Schafe weideten dort regelmäßig. Und außerdem: „Das ist schon ein rücksichtsloser Umgang mit der Natur“, empört sich die Gannertshoferin.

Glück im Unglück: Der Baum stürzte weg von der Straße. Auch wenn Sailer nicht davon ausgeht, dass der Vandale gefunden wird – sie hofft, dass er über seine Tat nachdenkt. Und ein schlechtes Gewissen bekommt.