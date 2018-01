2018-01-18 06:00:00.0

Illertissen Baywa-Areal: Viele Flächen für Pendler

Auf dem Gelände in Illertissen sollen einige Häuser und ein Parkdeck für 200 Fahrzeuge entstehen. Ein Ziel soll sein, dass Autofahrer ihren Wagen stehen lassen. Von Felicitas Macketanz

Es ist ein großes Projekt für die rund 17000-Einwohner-Stadt Illertissen: Auf dem ehemaligen Baywa-Areal soll, wie berichtet, ein neues Wohngebiet mit insgesamt – je nach Planung – Platz für rund 1000 Menschen entstehen. Im Bau- und Umweltausschuss wurden nun wenige Änderungen besprochen. Dabei stand vor allem das Thema Verkehr im Vordergrund.

Denn einige Mitglieder des Ausschusses befürchteten, dass in dem neuen Wohngebiet ein Verkehrschaos entstehen könnte. „Ist Ihnen bei der Planung das Thema Verkehr aufgefallen?“, wollte etwa Stadtrat Ansgar Batzner (Freie Wähler) von Kristin Kalbhenn vom Stuttgarter Planungsbüro „Wick und Partner“ wissen. Sie präsentierte ihren Vorentwurf während der Sitzung. Batzner schätzte ganz grob 5000 bis 7000 zusätzliche Fahrzeuge, die dort zusammengerechnet – unter anderem wegen des geplanten Kindergartens, eines Parkdecks und den Wohnblöcken – unterwegs sein könnten.

Und auch Rat Wilhelm Fischer (CSU) sagte: „Ich habe jetzt schon Bauchweh, was den Verkehr angeht.“ An den betroffenen Straßen herrsche bereits Verkehrschaos.

Der Leiter des Hochbauamtes, Manfred Norrenbrock, sagte, das Thema sei bei den Voruntersuchungen überprüft worden. Und auch sein Kollege Bernd Hillemeyr vom Tiefbauamt griff ein: „Es war der Wunsch, dass es keine schnelle Verkehrsführung gibt“, betonte er. Expertin Kristin Kalbhenn erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung, wie das aussehen könnte.

Die Fahrzeuge sollen nämlich über zwei Ringe durch das Wohngebiet geleitet werden. „Die Verkehrsströme werden zwischen einem nördlichen und einem südlichen Ring geteilt“, sagte sie. Das bedeutet, dass die Autos das Gebiet zwar über zwei Richtungen befahren können, aber der Durchgang erschwert wird. „Der Fokus liegt ganz klar auf der Bewegung ohne Pkw“, sagte Kalbhenn nach der Sitzung. Die meisten Autofahrer in diesem Gebiet, so die Vermutung der Ingenieurin, würden in Zukunft diese Straßen hauptsächlich nutzen, um ihr Auto in einer der Tiefgaragen abzustellen. „Es fährt da ja keiner entlang, um abzukürzen.“

Die Hermann-Köhl-Straße könnte durch Bäume und Parkplätze außerdem so geplant werden, dass Autofahrer ganz bewusst den Fuß vom Gas nehmen müssen. Die für Fahrer „unattraktive“ Engstelle könnte laut Kalbhenn etwa vier Meter breit werden – zwei Autos könnten also ganz knapp aneinander vorbeifahren.

Stadträtin Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) sagte, es sei erschreckend, welche Bedeutung das Auto heutzutage habe. „Wer weiß, was die Zukunft bringt? Und ob dann vielleicht das Auto eine zweitrangige Rolle einnimmt.“ Ihrer Meinung nach rege man die Menschen zum Nachdenken an, wenn die Wege für die Autofahrer erschwert würden. Als Anreiz für diejenigen, die ihr Fahrzeug stehen ließen, schlug sie vor, beispielsweise Bahntickets an Pendler auszuhändigen – falls diese ihren Wagen im neuen Parkdeck abstellen. Oder die Stellflächen kostenlos anzubieten.

Rathausmitarbeiter Norrenbrock sagte, es sei schwierig, die Flächen gratis zur Verfügung zu stellen. „Das Parkdeck muss ja auch finanziert werden“, gab er zu bedenken. Geplant ist ein Parkdeck zwischen Bahnlinie, Lorenz-Klotz-Straße und Adolf-Kempter-Straße/Auer Straße. Nach Angaben von Planerin Kalbhenn soll das Parkdeck 100 Stellflächen für die Bewohner der Bestandshäuser zur Verfügung stellen. Hinzukommen 100 Stellflächen für Park-&-Ride-Nutzer, also beispielsweise Pendler, die ihr Auto am neuen Parkdeck stehen lassen, um in der Nähe zu arbeiten. Zudem seien Tiefgaragen für die Bewohner der Wohnblöcke angedacht.

Auf dem ehemaligen Baywa-Areal ist auch ein Gebäude vorgesehen, in dem ein Kindergarten entstehen kann – in dem aber auch eine andere Einrichtung untergebracht werden könnte, hieß es während der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. Stadtrat Batzner (FW) meinte, es sei „etwas Wertiges“, was dort geschaffen werde, vor allem für Pendler, die auf ein Fahrzeug verzichten wollen.

Das Gremium stimmte letztlich für den Vorentwurf, der als Grundlage für den Bebauungsplanentwurf dient.