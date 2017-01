2017-01-04 00:32:22.0

Recht Bebauungspläne: Was tun mit dem Wasser?

Behörden und Markträte sind in Babenhausen unterschiedlicher Auffassung. Einen Beschluss gibt es trotzdem

Wenn es um das Wasser geht, prallen beim Gewerbegebiet „B2“ (westlich der Ulmer Straße) in Babenhausen die Meinungen aufeinander. Während die Experten des Landratsamts Unterallgäu und die des Wasserwirtschaftsamts Kempten eine Änderung des Bebauungsplans für das Areal ablehnen, sind Mitarbeiter des Planungsbüros und auch Markträte anderer Auffassung.

Die ablehnende Haltung von Behördenseite bezieht sich offenbar einerseits auf eine nicht gesicherte öffentlichen Wasserversorgung – und andererseits werde Niederschlagswasser nach dem vorliegenden Plan unzulässig in ein vorhandenes Mischsystem eingeleitet. Wie schon beim Baugebiet Evangelikreuz (IZ berichtete) machten die Experten darauf aufmerksam, dass der Markt Babenhausen derzeit über keine Erlaubnis für die Grundwasserförderung aus dem örtlichen Brunnen Weinried verfüge. Einer befristeten Erlaubnis widerspreche, dass der Markt einem entsprechenden Konzept „nicht zeitnah und zuverlässig nachgekommen“ sei. Und der Fuggerbrunnen stehe allenfalls für eine vorübergehende Nutzung zur Verfügung, hieß es.

Gänzlich andere Meinungen waren vom Planungsbüro und aus dem Marktrat zu hören – auch wenn man sich einig war, dass es sich bei der Wasserfrage um ein „ernstes Thema“ handelt. So seien die Weichen für das geforderte Bewirtschaftungskonzept eindeutig gestellt und die Vorarbeiten an entsprechende Fachbüros vergeben beziehungsweise die dafür notwendigen Fristen eingehalten worden, hieß es.

Planer Wilhelm Daurer wollte nicht verhehlen, dass das Niederschlagswasser eine „Achillesferse“ in dem gesamten Vorhaben darstellt. Allerdings soll den Behördenforderungen bezüglich der Entwässerung entsprochen werden: Deshalb werde in dem neuen, kleinen Baugebiet auf dem ehemaligen Firmengelände Woll-Fischer ein Trennsystem eingeführt, auch wenn die Kanäle danach wieder ins Mischsystem einfließen. So könnten die Auflagen erfüllt werden, sollte später einmal im gesamten Fuggermarkt ein Trennsystem in Betrieb gehen. Nach Behördenauffassung soll das Regenwasser grundsätzlich dezentral auf den jeweiligen Flächen abgeleitet werden, hieß es. Die angedachten Versickerungsanlagen seien laut Planer aufgrund des hohen Grundwasserspiegels technisch nicht machbar. Eine Verbindung mit dem Bereich nördlich der Ulmer Straße als Entwässerungsvariante lehnte der Marktrat ab.

Positiv kam im Rat an, dass in dem geplanten Wohngebiet laut Bayerischem Altlastenkataster keine Verdachtsflächen liegen. Zudem wird den Bauwerbern mitgeteilt, dass hier laut Behördenansicht ein geringer „Grundwasserflurabstand“ vorhanden ist und deshalb Dichtungen an den Bauwerken zu schaffen seien. Trotz der Einwände segnete der Marktrat die Bebauungsplanänderung ab. (fs)