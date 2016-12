2016-12-22 00:35:02.0

Soziales Bedarf an Tagespflege wächst

Senioren-GmbH zieht Bilanz. Neuer Anbau wegen großer Nachfrage unerlässlich Von Fritz Settele

Über mangelnde Arbeit brauchten sich die Mitarbeiter der Senioren-GmbH Babenhausen auch in diesem Jahr nicht zu beklagen. Dabei lag der Schwerpunkt nach wie vor auf dem ambulanten Dienst, bei dem im Durchschnitt mehr als 100 Menschen in Babenhausen und in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen in ihrem eigenen Zuhause gepflegt und versorgt wurden. Neben der pflegerischen und medizinischen Betreuung wird auch hauswirtschaftliche Unterstützung angeboten.

In seinem Jahresbericht, den der Geschäftsführer der Senioren-GmbH, Peter Schubert, im Rahmen der Jahresversammlung des Ambulanten Krankenpflegevereins abgeben hatte (IZ berichtete), betonte er, dass sich die Geschäftsfelder heuer nicht geändert hätten. Neben dem ambulanten Pflegedienst wird weiterhin das Essen auf Rädern, Betreutes Wohnen, ein Notruf und die Tagespflege angeboten.

ANZEIGE

Vor allem die Tagespflege erfreut sich ständig steigender Nachfrage, was letztendlich eine Erweiterung der Räume bedingt. Dieser Anbau soll „Mitte nächsten Jahres für eine dauerhafte Entlastung sorgen“, so Schubert. Der zusätzlich eingeführte fünfte Öffnungstag nähert sich ebenfalls schon der maximalen Belegungszahl.

Die vielen positiven Rückmeldungen, betonte Schubert außerdem, belegten, „wie hilfreich und entlastend diese Einrichtung für pflegende Angehörige beziehungsweise anregend und bereichernd für die Gäste“ sei. Auch das Essen auf Rädern sei sehr beliebt, sowohl seitens der privaten Haushalte, als auch der Kindergärten. Und das an 365 Tagen im Jahr.

Schubert machte auf die Ablösung der bisherigen drei Pflegestufen aufmerksam. Künftig wird es fünf Pflegegrade geben. Dadurch könne man im kommenden Jahr noch mehr ambulante Leistungen anbieten, ohne dass dafür Mehrkosten für die Leistungsbezieher anfielen. Lediglich beim Tagesmenü des Essens auf Rädern müssten die Kosten erhöht werden, „um unser Defizit in Grenzen zu halten“, so Schubert.

Weiter stellte Schubert fest: „Verbesserte Leistungen und der demografische Wandel lassen für ambulante Pflegedienste einen Zuwachs an Arbeit erwarten, was uns einerseits freut, uns andererseits aber durch einen bereits spürbaren Fachkräftemangel vor neue Herausforderungen stellen wird“.

Schubert fügte an, dass das ambulante Pflegeteam aus einer gesunden Mischung aus Routiniers und jungen Kräften bestehe und zu Recht bei den Patienten und deren Familien einen sehr guten Ruf genieße.