2017-01-04 05:00:00.0

Weißenhorn Bei Blumen Schrodi soll vieles anders werden

Das Floristengeschäft in Weißenhorn wird umgebaut. Das erwartet die Kunden.

Ein Blick durchs Fenster zeigt Handwerker, die fleißig werkeln. Eine Frau steht auf einer Leiter und wischt ein paar kleine Krümel weg. An der Tür des Geschäfts Schrodi in Weißenhorn hängt das Schild, dass der Laden geschlossen ist – und zwar bis Mitte März. Der Grund: Das Geschäft soll umgebaut und mit einem neuen Konzept wieder eröffnet werden.

Inhaberin Elisabeth Schrodi erzählt, dass sie das schon lange Zeit überlegt hat. „Das einzige im Leben, was mich langweilt, ist Stillstand“, sagt sie. Diesen Gedanken habe sie zu ihrem Leitsatz gemacht. Um mit der Zeit zu gehen und sich an den Wünschen der Kunden zu orientieren, habe sie sich nun entschlossen, den Laden umzugestalten. Seit Heiligabend ist das Geschäft geschlossen.

ANZEIGE

Bisher hat Schrodi in ihrem Laden Blumen und Wohnaccessoires verkauft – ungefähr zu gleichen Teilen, wie sie sagt. Mit dem Umbau will sie nun vorrangig auf die Accessoires setzen. Es wird Vorhänge, Teppiche, Skulpturen und kleinere Möbel geben, sagt Schrodi. „Auf Bestellung bekommen die Leute bei mir aber immer noch Blumen“, sagt sie. Wer eine Schale kaufe und diese spontan hübsch angerichtet haben wolle, bekomme auch das.

In ihrer Familie sei es immer schon so gewesen, dass man mit der Zeit gehen wolle, erzählt Schrodi. Das Geschäft existiert seit 120 Jahren. „Früher wurde dort Gemüse verkauft“, erzählt Elisabeth Schrodi. Vor allem ihre Eltern Franz und Maria hätten das Geschäft mit ihren Ideen vorangebracht – und nun ist die junge Generation dran.

Der Verkaufsraum in Weißenhorn soll bei dem Umbau insgesamt etwas verkleinert werden, da er in seiner aktuellen Form sehr weitläufig ist. Die großen Schaufenster werden teilweise mit einer Folie bedeckt, die wie Milchglas wirkt, damit der Laden eine geschütztere Atmosphäre bekommt. Was bleibt, ist das Café dei Fiori.

Außer dem Grund, mit der Zeit zu gehen, mache ihr dieser Bereich der Gestaltung auch einfach sehr viel Spaß, sagt Schrodi. Sie mag es, mit Wohnaccessoires zu arbeiten und Häuser einzurichten, was auch ihre Tätigkeit als Wohnraumgestalterin zeigt. Oft seien es schon kleine Dinge, die ein Zuhause gemütlicher machen würden, sagt sie. Und sie legt Wert darauf, für jedes Einkommen etwas zu finden: Eine schöne Einrichtung gehe zu jedem Preis.

Neben den Einrichtungen ist die Inhaberin des Geschäfts auch selber künstlerisch tätig. In dem Weißenhorner Laden wird es neben den Accessoires auch Kunstobjekte geben, zum Beispiel aus Holz. Schrodi erzählt, dass sie die Stücke geschnitzt bekommt und sie weiter entwickelt: Sie verfeinert sie mit Blattgold. Jedes der künstlerischen Einzelstücke können die Leute dann auch erwerben. Der neue Name des Geschäfts steht auch schon fest. Es wird den Nachnamen der Familie tragen, ohne Zusätze: Schrodi. (cao)