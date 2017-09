2017-09-02 14:00:00.0

Roggenburg Bei Diademus singt der Chef selbst

Beim Festival in Roggenburg präsentiert Intendant Benno Schachtner seine erste Solo-CD. Diese hat der Countertenor auch im Kloster aufgenommen.

„Clear or cloudy“ – klar oder bewölkt – heißt die erste Solo-CD des Countertenors Benno Schachtner. Als hätte er gewusst, vor welchem Problem er am heutigen Samstag stehen würde: Eigentlich hatte er den Tonträger im Innenhof des Klosters vorstellen wollen. Wegen der Regenwolken muss der Abschluss von „Nachtaktiv“, der zweiten Veranstaltung des Alte-Musik-Festivals Diademus, ins Refektorium verlegt werden.

Das ändert am Programm nichts: Los geht der dreigeteilte Konzertabend um 19 Uhr in der Bibliothek mit Tenor Werner Güra und Schumanns „Dichterliebe“. Der zweite Teil beginnt um 19.45 Uhr in der Kirche: Organist Rudolf Lutz improvisiert unter dem Motto „Bach goes to New York“. Den Abschluss gestaltet dann Schachtner, der damit erstmals auf seinem eigenen Festival singt – englische Lieder des 16. und 17. Jahrhunderts, unter anderem von Henry Purcell und John Dowland. Begleitet wird er von Axel Wolf (Laute), Jakob D. Rattinger (Gambe) und Andreas Küppers (Cembalo).

Die CD wurde von eben diesen Musikern Ende April in der Klosterbibliothek aufgenommen. Offiziell erscheint sie erst im Oktober, Besucher von „Nachtaktiv“ können sie aber vor Ort erwerben. Für das Konzert gibt es noch Karten an der Abendkasse. (mgo)