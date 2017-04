2017-04-22 00:33:52.0

Bei Messungen zahlt der Markt drauf

Räte diskutieren über Alternativen

Die kommunale Verkehrsüberwachung, kurz KVÜ, hat dem Markt Babenhausen negative Zahlen beschert. Deshalb strebt der Gemeinderat nun Überlegungen an, selbst die Geschwindigkeitskontrollen, die bisher das KVÜ-Unternehmen durchführt, zu übernehmen. Zum Beispiel in Form von lachenden oder traurigen Smileys. Laut Bürgermeister Otto Göppel habe das eine psychologische Bedeutung, die Geschwindigkeit würde im Regelfall niedriger.

In der Marktgemeinderatssitzung in Babenhausen wurde bekannt gegeben, dass die Aktionen im Rahmen der KVÜ Einnahmen von 17146 Euro einbrachten, denen Ausgaben in Höhe von 21989 Euro gegenüber standen. Somit ergab sich ein Defizit von 4893 Euro. Dies sei Göppel zufolge vor allem auf die durchgeführte „Kontrolle des fließenden Verkehrs“ zurückzuführen. Laut Göppel kann nicht von einer „Abzockerei durch die Gemeinde“ gesprochen werden, handle es sich doch inzwischen bei der Verkehrsüberwachung um ein „Draufzahlgeschäft“.

2012 war Babenhausen dem Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte beigetreten. Ziel der Mitgliedschaft war ursprünglich, eine regelmäßige Parkraumüberwachung zu sichern.

Aufgrund eines Marktratsbeschlusses vom Herbst 2015 wird neben dem ruhenden Verkehr seit Anfang des vergangenen Jahres, auch der fließende Verkehr durch die Firma kontrolliert.

Für die Parkraumüberwachung bezahlt Babenhausen 55 Euro pro Überwachungsstunde, für die Geschwindigkeitsüberwachung 175 Euro pro Stunde, zuzüglich einer Anfahrtspauschale von 85 Euro. Die Verwarn- und Bußgelder fließen der Kommune zu. Ob nun tatsächlich die Geschwindigkeitsmessungen durch das Unternehmen eingeschränkt oder abgeschafft werden, blieb offen. (fs)