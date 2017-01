2017-01-09 10:06:00.0

Oberroth Bei einem Glas Sekt geht es um Oberroths Zukunft

Bürgermeister Willibold Graf gibt die Ziele für das Jahr 2017 vor. Was sich in der Gemeinde tun soll.

Die Erstellung des Bebauungsplans „Am Pestkreuz“ und die Verwirklichung des Treffpunkts „Mensch und Natur“ sind zwei der Ziele der Gemeinde Oberroth für das Jahr 2017. Das sagte Bürgermeister Willibold Graf beim Neujahrstreffen vor Ort. Graf blickte auch zurück: Zu den größten Projekten 2016 zählte er den Erhalt der Dorfschule, den Umbau der ehemaligen Raiffeisen-Filiale zur Wohnung und die Dachsanierung am Feuerwehrgebäude.

Wenn alle notwendigen Genehmigungen bis zu den Sommerferien erteilt würden, könne die Planung des Baugebiets „Zum Pestkreuz“ zum Jahreswechsel und der Ausbau schließlich im Jahr 2018 stattfinden, sagt Graf. Abzüglich eines Zuschusses aus dem hiesigen EU-Leader-Programm in Höhe von 50 Prozent der Kosten, fallen für den Treffpunkt „Mensch und Natur“ an der Rothwiese für die Gemeinde noch Ausgaben in Höhe von 8000 Euro an, hieß es weiter. Zur Aufstellung einer Projektgruppe für die Besichtigung von ähnlichen Anlagen findet Ende Januar ein Treffen für alle Interessierten statt. Wenn alles planmäßig verlaufe, soll das Projekt bis Ende 2017 verwirklicht werden, sagte der Bürgermeister.

ANZEIGE

Zusammen mit seinen Gemeinderäten sowie Vertretern der örtlichen Vereine und Institutionen stieß Willibold Graf auf das Jahr 2017 an. Während die Sternsinger ihre Segenswünsche übermittelten, sorgten die Musikerinnen Hannah Brönner und Anna-Lena Fischer mit Liedern zu Gitarrenbegleitung für einige besinnliche Minuten.

In seinen Grußworten deutete Pfarrer Johann Wölfle die Bezeichnung „Glück“ als anderes Wort für Gott. Wenn man diesen an seiner Seite habe, könne man getrost ins neue Jahr blicken. Für Ende Januar kündigte der Geistliche hohen Besuch in der Pfarreiengemeinschaft Buch an: In Vertretung von Bischof Konrad Zdarsa werde Domkapitular Bertram Meier die Pfarreien besuchen. (clb)