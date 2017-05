2017-05-29 11:06:00.0

Schießen Beifallsstürme für Hits vom „Ballermann“

Mia Julia begeistert erneut in Schießen. Was ihre Show geboten hat.

Krasse Gegensätze im Festzelt in Schießen: An Christi Himmelfahrt begann das Dorffest dort mit einem Gottesdienst und ging dann gediegen mit Blasmusik über die Bühne – doch tags darauf stieg dann die „Ballermann-Party“. Und dabei waren nicht nur die hochsommerlichen Temperaturen im roten Bereich: Denn die Mallorca-Sängerin Mia Julia sorgte für El-Arenal-Atmosphäre und ließ dabei wie gewohnt einige Hüllen fallen. Direkt von einem Auftritt im berüchtigten Bierkönig auf Mallorca sei die Künstlerin angereist, per Flugzeug nach München und dann weiter im Taxi nach Schießen, hieß es vor Ort. Im Festzelt legte sie um kurz nach Mitternacht los – und wurde von zahlreichen Fans frenetisch gefeiert. Erneut. Denn im Jahr zuvor hatte Mia Julia an gleicher Stelle mit ihrer Schau Begeisterungsstürme ausgelöst.

Dieses mal war Warten angesagt: Die Zeit (von etwa drei Stunden) überbrückten die Discjockeys Role und Badi mit mallorcatypischen Hits, was der Stimmung der erwartungsfrohen Besucher offenkundig keinen Abbruch tat. Als Mia Julia dann unter Beifall die Bühne betrat, gab es ihre neue Single „Endlich wieder Malle“ zu hören und auch den mit den Dorfrockern aufgenommenem Hit „I bin a Dorfkind“.

Tänzerin zieht sich aus – ein Teil ihrer Show

Und dann war da noch die Tänzerin Mia Julia, die sich auf der Bühne zusehens ihrer Kleidungsstücke entledigte – ein Teil ihres Showkonzepts.

Nach über einer Stunde mit Liedern von der Tour „Geile Zeit“ gab die Partykönigin eine Zugabe, ganz zur Freude ihrer Zuhörer und Zuschauer in Schießen.

Dann ging es für die Sängerin zurück ins Taxi und zum Flughafen. Und von dort weiter auf die Insel, wo der nächste Auftritt bereits anstand. (rfu)