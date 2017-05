2017-05-17 10:59:00.0

Illertissen Beliebtes Babycafé

Stadtjugendpfleger Volker Witt ist mit der neuen Reihe im Illertisser Generationentreff zufrieden. Doch ob es weiter geht, ist offen. Von Jens Carsten

Zum Auftakt kamen sieben Mütter mit ihren Kindern, beim zweiten Treffen waren es acht und beim dritten dann neun: Mit dem Interesse an der neuen Veranstaltungsreihe „Babycafé“ ist der Illertisser Stadtjugendpfleger Volker Witt zufrieden: „Es läuft sehr gut.“ Ende April fand im Mehrgenerationentreff die Premiere der Serie statt, bei der sich junge Eltern bei einem Frühstück austauschen und sich über kinderbezogene Themen informieren können. Dabei wurden mehrere Ideen gesammelt, welche Inhalte künftig im Babycafé (immer donnerstags, 9.30 bis 11Uhr) behandelt werden sollen. Zumindest bis Ende Juli – denn dann endet die Reihe. Das sei bislang jedenfalls so vorgesehen, sagt Sozialpädagoge Witt. Denn aktuell befindet sich das Babycafé im Testlauf.

Der Zuspruch zeige, dass es in Illertissen und Umgebung Bedarf an einer solchen Einrichtung gibt, sagt Witt. Zwar gebe es mehrere Krabbelgruppen, aber bisher eben keine Angebote für ganz kleine Kinder und deren Familien. Im Babycafé sind Eltern mit ihren Sprösslingen ab einem Alter von drei Monaten willkommen. Jedes Treffen steht unter einem eigenen Motto, dass den Teilnehmern von Witt und einer Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin näher gebracht wird.

Die „kindersichere Wohnung“ stand etwa bei dem zweiten Babycafé im Fokus. Dabei wurde klar: In so manchem Haushalt lauern einige Gefahren. Deshalb ging es unter anderem um Fragen, wie Treppenabgänge absturzsicher gestaltet und Putzmittel unerreichbar für den neugierigen Nachwuchs verstaut werden können.

Wie man sicher mit seinem Baby verreist, erfuhren die Anwesenden dann beim dritten Termin. Und am kommenden Donnerstag, 18. Mai, wird es ums Impfen gehen. Danach gibt es Pausen: Keine Treffen finden statt an Christi Himmelfahrt, 25. Mai, und in den Pfingstferien (6. bis 16. Juni).

Ob die Serie über den Juli hinaus fortgesetzt wird, ist noch unklar, sagt Witt. Die von zwei Initiativen und der Stadt Illertissen unterstützte Reihe müsse sich bewähren. Witt ist optimistisch: „Wenn weiter so viele Leute kommen, sieht es gut aus.“