2017-01-31 00:33:17.0

Bellenberger Kabarettist im Fernsehen

Jakob Wunder bei Schwaben weiß-blau

Nach seinen erfolgreichen Auftritten in den vergangenen Jahren, wurde Otmar Walcher aus Bellenberg erneut eingeladen, bei der Prunksitzung „Schwaben weiß-blau – hurra und helau“ in seiner Rolle als Jakob Wunder in der Memminger Stadthalle dabei zu sein. Der Kabarettist ist in der Region durch seine Auftritte mit seinem Programm „Der Jakob Wunder Weg“ auf Bühnen diesseits und jenseits der Iller bekannt. Die Faschingssitzung wird im Fernsehen übertragen. Wer den schwäbischen Komiker in nächster Zeit live auf der Bühne erleben will, hat bald die Möglichkeit: Er tritt am 1. April im Rahmen des Kulturfrühlings in Obenhausen auf. (agm)

der Prunksitzung: Freitag, 10. Februar, 20.15 Uhr im Bayerischen Fernsehen (BR 3); Samstag, 11. Februar, 20.15 Uhr im Südwestfernsehen (SWR 3); Rosenmontag, 27. Februar, 11.30 Uhr (BR 3).