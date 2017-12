2017-12-21 07:00:00.0

Bellenberg Bellenberger ziehen Bilanz

Bei der letzten Sitzung des Jahres blickt der Gemeinderat teils mit Humor zurück.

Für seine letzte Zusammenkunft in diesem Jahr hat der Gemeinderat Bellenberg den Sitzungssaal gegen die gemütlichen Bürgerstuben eingetauscht. Dabei ging die kommunalpolitische Jahresbilanz von Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller Hand in Hand mit weihnachtlichen Beiträgen: Etwa einem Sketch der Bürgermeisterin mit Martin Heidl zum Thema Festvorbereitungen oder die Weihnachtsgeschichte „Ralf, der Christbaumdieb“ des Bellenberger Geschichtenschreibers Walter Kohler-Hartl. Diese war nicht für alle neu, unbekannt war jedoch, dass in den lustigen Fall der derzeitige Dritte Bürgermeister Norbert Frank verwickelt war. Das sorgte für Heiterkeit.

Der Gemeinderat hatte heuer eine Klausurtagung absolviert – „und Erkenntnisse dazugewonnen“, wie die Bürgermeisterin sagte.

Sparmaßnahmen: Weil die Renovierung der Lindenschule mit veranschlagten Kosten von 3,74 Millionen Euro Pflichtaufgabe sei, müsse die Kommune einen strikten Sparkurs einschlagen. So wurde die ebenfalls teure Brandschutzsanierung der Turn- und Festhalle zunächst gestrichen: Die neuen Auflagen beträfen nur Großveranstaltungen und ließen sich durch eine Feuerwehrwache ersetzen. Auch Zuschüsse werden verringert. „Bellenberg ist weiterhin bürgerfreundlich und hat Zusatzangebote, die nicht selbstverständlich sind“, so Vogt-Keller.

Geschichtsstelen: Mit Blick auf die nächsten Jahre sagte die Bürgermeisterin, dass das Leader-Projekt „Zeitreise durch Bellenberg“ mit Stelen zur Historie im Jahr 2020 fertig sein könnte.

Ortsplan: Vogt-Keller informierte, dass der neue Ortsplan bald fertig sei. Die Finanzierung durch Firmen sei schwieriger als gedacht.

Dorffest: Das im nächsten Jahr vorgesehene Dorffest soll zwei Tage dauern und auch bei schlechtem Wetter stattfinden.

Musikschulgebäude: Geplant ist, dass die Musikschule in die Lindenschule umzieht, sobald diese fertig ist. Damit werde das Grundstück eventuell zum Verkauf frei, was die ebenfalls fällige Brandschutzsanierung laut Vogt-Keller erspare.

Hammerschmiede: Ein Thema war die Verwendung des Gemeindeareals im Gebiet Hammerschmiede, dessen Entwicklung beobachtet wird.

Lehmtransporte: Schließlich bezog sich die Bürgermeisterin auf das aktuelle Thema der Lehmtransporte. „Der Boßlertunnel ist bald fertig, doch es stehen andere große Bauprojekte an, von deren Aushub die Ziegelei profitieren kann.“ Daher würden die Feldwege im Sinne einer längerfristigen Lösung ausgebaut.

Das abschließende Wort hatte Zweiter Bürgermeister Kurt Bucher. Er spannte einen großen Bogen vom Weitblick der Bürgermeisterin und guten, nachvollziehbaren Beschlüssen des Gremiums bis zu manch kontrovers geführter Diskussion. Bucher: „In meiner 33-jährigen Erinnerung ist im Gemeinderat noch nie so viel debattiert worden wie beim Thema Baum.“ (lor)