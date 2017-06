2017-06-27 00:33:52.0

Beschwerde über fehlende Sitzbänke

Bürgerin kritisiert Marktverwaltung

In Babenhausen sind Sitzbänke verschwunden – dieser Meinung ist Sigrid Bosa und hat sich jetzt an unsere Zeitung gewandt. Bereits in der Bürgerversammlung im März hatte sie auf die „verschwundenen Bänke“ aufmerksam gemacht, die vor allem den älteren Bürgern fehlen würden. Damals hieß es vonseiten des Marktes, dass keine Bänke entfernt, sondern sogar welche aufgestellt worden seien – doch Bosa sehe bislang noch keine neuen Sitzgelegenheiten, was die Babenhauserin sehr verärgert. Sie empfindet das Vorgehen des Bürgermeisters als „Affront“ gegen sich und fordert ihn auf, zu handeln – sie habe genug Geduld gezeigt, teilt sie in einem Schreiben mit. Bosa hat Fotos von den Stellen gemacht, an denen einst eine Bank gestanden haben soll. Und Bürgermeister Otto Göppel stimmt ihr teilweise zu.

So sei laut Göppel beispielsweise in der Schulstraße eine Bank wegen Baumaßnahmen entfernt und nicht ersetzt worden. „Am Anfall“ sei die Straße, Brücke und das Bachufer neu gestaltet worden. „Die Nachbarn haben sich hier auch über Lärm beschwert, weil abends und nachts des Öfteren angetrunkene Mitbürger gerastet haben“, sagt Göppel in Bezug auf die verschwundene Bank. Deshalb sei zum Schutz der Nachbarn keine neue Sitzgelegenheit montiert worden, außerdem sei der Platz wegen der Neuerungen ungeeignet und gefährlich für eine Bank. Auch in der Frundsbergstraße fehlt Bosa zufolge eine Bank, die soll laut Göppel aber bald wieder ersetzt werden. „Dort steht seit einigen Jahren keine Bank mehr. Wir werden hier wieder eine aufstellen.“ Bosa bemängelt zudem, dass genauso in der Ulmer Straße beim ehemaligen Bihler Fabrikgebäude keine Sitzgelegenheit mehr besteht. „Dort wurde sie nach Anwohnerbeschwerden etwa 20 bis 30 Meter versetzt wieder aufgestellt“, sagt Göppel. „Insgesamt sind mehr Bänke aufgestellt worden, als wir in den vergangenen Jahren hatten“, berichtet er. Auch außerhalb der Ortschaft.

Momentan wartet die Verwaltung noch auf Gelder aus dem Projektfonds des Städtebauförderprogramms – unter anderem um in Sitzgelegenheiten zu investieren. Eine Hälfte dieser Gelder kommt von privaten Sponsoren, wie etwa Unternehmen, die andere soll von der Regierung von Schwaben und vom Markt gestemmt werden. „Die ersten Gelder sind schon eingegangen“, erzählt Göppel. Wann letztlich neue Bänke aufgestellt werden, ist bislang noch unklar. (feema)