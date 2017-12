2017-12-29 07:00:00.0

Babenhausen Beschwingt in der Kirche

Die bekannte englische Gospelsängerin Tracey Jane Campbell hat eine ganz besondere Stimmung nach Babenhausen gebracht. Von Claudia Bader

Applaus in einem sakralen Raum ist selten. Beim weihnachtlichen Gospelkonzert in der Pfarrkirche St. Andreas in Babenhausen sind die zahlreichen Besucher allerdings gar nicht mehr aus dem Applaudieren herausgekommen. Manchmal schien das Gotteshaus fast zu vibrieren. Das Publikum, egal ob jung oder alt, sang, klatschte und wippte im Rhythmus mit, den die aus London angereiste Gospelsängerin Tracey Jane Campbell und ihr Team präsentierten. Man spürte: Hier erfüllt eine authentische Musik den Raum. Eine Musik, die in Verbindung mit dem Glauben Kraft schenkt.

Auf Einladung des Pfarrgemeinderats Babenhausen brachte Tracey Jane Campbell, die als eine der begabtesten schwarzen Gospelsängerinnen Großbritanniens gilt und bereits mit Musikgrößen wie Elton John, Mariah Carey, Michael Bolton und Barbara Streisand sowie den Gruppen Westlife und Secret Garden zusammenarbeitete, ein Gotteslob der Extraklasse zum Klingen. Der Zeitpunkt dafür war gut gewählt. Denn nach den Feiertagen waren Stress und vorweihnachtliche Hektik vergessen und die Zuhörer konnten sich dem besonderen Lob in entspannter Atmosphäre öffnen.

„Jesus ist einer von uns geworden. Das ist Weihnachten!“, verkündete ein Sprecher, ehe er den Besuchern zunächst die Botschaft der Heiligen Nacht näherbrachte. Den „Glorious Day“ der Geburt Jesu machte Tracey Jane Campbell mit ihrer gewaltigen Soulstimme erlebbar.

Sie ist nicht nur eine ausdrucksstarke Gesangsvirtuosin, die es hervorragend verstand, Musik als Ausdrucksmittel von Spiritualität und Emotionalität zu gebrauchen, sondern bezog ihr Publikum auch von Anfang an mit ein. „Klatschen, Singen, Tanzen, alles ist erlaubt!“, hieß es in Babenhausen.

Die Kirchenbesucher folgten dieser Einladung gern und ließen sich im Gospel „Jesus, he’s Lord of us all“ von der energiegeladenen, sympathischen Sängerin zum Chor formieren. Zu effektvoller Klavierbegleitung durften die Zuhörer explosive, dann wieder ruhige und gefühlvolle Lieder genießen. „You just stand“ lautete der Refrain eines Songs, mit dem Tracey Jane Campbell Menschen in schwierigen Lebenssituationen Mut machen wollte: „Gib nicht auf und vertrau auf Jesus!“ Dann lud sie ihr Publikum ein, sich ganz der durch den Kirchenraum klingenden karibischen Rhythmik hinzugeben und in das kräftige Gotteslob „The Lord ist good!“ einzustimmen.

Als die tief im Glauben verwurzelte Sängerin im Anschluss an ein mächtiges „Amazing Grace“ den Gospel „Kumbaya my Lord“ durch den Kirchenraum tönen ließ, konnten es die Besucher kaum erwarten, ihre Ergriffenheit mit „O happy day“ zum Ausdruck zu bringen.

Natürlich hatte Tracey Jane Campbell für den nicht enden wollenden Applaus Zugaben parat. Der berührende Song „Bridge over troubled water“ sollte die Bedeutung zum Ausdruck bringen, den Gott in ihrem Leben einnimmt, sagte sie.