2017-06-14 00:33:32.0

Beschwingter Abend mit Elke Kottmair

Sopranistin tritt in der Schranne auf

Elke Kottmair, Sopranistin der Dresdner Staatsoperette, ist in der Region keine Unbekannte. Kommenden Samstag tritt sie wieder in der Historischen Schranne in Illertissen auf. Mit auf der Bühne sind Gerald Hupach, Tenor der Semperoper Dresden, am Klavier Wolfram Tetzner, Kapellmeister der Dresdener Staatsoperette sowie Michael Suttner, der durchs Programm führt. Dieses verspricht eine heiter-beschwingte Reise durch die Welt der leichten Muse. Der Konzertabend beginnt um 19 Uhr.

Die Zuhörer können sich auf beliebte Melodien aus Operetten wie „Die lustige Witwe“, „Csardasfürstin“, „Gräfin Mariza“ oder „Paganini“ freuen. Sodann gibt es Ohrwürmer von Robert Stolz, Franz Lehar, Emmerich Kálmán oder Eduard Künneke zu hören.

Elke Kottmair studierte an den Hochschulen für Musik in Würzburg und Rostock und schloss 1999 mit dem Meisterklassendiplom ab. Es folgten Gastverträge für Opern-, Operetten- und Musicalproduktionen, von 2004 bis 2016 zählte die Sopranistin zum festen Solistenensemble der Staatsoperette Dresden. Sie ist gefragt bei Rundfunkproduktionen, CD-Aufnahmen und ihre Konzerttätigkeit führt sie über Europa hinaus. Derzeit belegt Kottmair am Leopold-Mozart-Zentrum der Uni Augsburg berufsbegleitend den Aufbaustudiengang Master für Musikvermittlung und Konzertpädagogik.

Gerald Hupach stammt aus Leinefelde im Eichsfeld und besuchte die Musikschule im Fach Waldhorn. Während seines Bauingenieurstudiums nahm er Gesangsunterricht am Konservatorium in Erfurt, 1990 schloss er ein Studium an der Hochschule für Musik in Weimar ab. Heute gehört er zum Solistenensemble der Sächsischen Staatsoper und pflegt rege Konzert- und Gastspieltätigkeiten.

Wolfram Tetzner erhielt seine Ausbildung am Konservatorium in Zwickau und dann an der Musikhochschule Dresden. Nach dem Diplom im Fach Orchesterdirigieren folgten Kapellmeistertätigkeiten und Rundfunkaufnahmen, von 2013 bis 2015 war er stellvertretender Chordirektor an der Semperoper.

Der Sänger, Schauspieler und Geiger Michael Suttner ist Preisträger internationaler Wettbewerbe. Neben Bühnenengagements konzertierte er mit den Nürnberger Symphonikern, dem WDR-Rundfunkorchester oder Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die Kooperation mit Persönlichkeiten wie Doris Dörrie und CD-Einspielungen bekannter Labels dokumentieren sein Schaffen. (lor)

bei Buch und Musik: 07303/ 928464, Fritz Unglert: 07303/7257