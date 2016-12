2016-12-20 18:40:00.0

Altenstadt Besinnliche Stimmung im Altenstadter Schulhof

Kinder der Chorklassen wünschen sich Schnee und ein frohes Fest. Bravo-Rufe und anhaltender Applaus. Von Armin Schmid

Leuchtende Kerzen am Adventskranz, dazu helle und klare Kinderstimmen, die ihrem Wunsch nach Schnee und einem frohen Fest in stimmungsvollen Liedern und besinnlichen Texten Bedeutung verliehen: Miterleben konnten das die Besucher beim Adventsmusizieren mit den Chorklassen der Grundschule Altenstadt, die vorweihnachtliche Atmosphäre in den Schulhof zauberten. Dass der Gesangverein Harmonia Illereichen und die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt das Rahmenprogramm für das besinnliche und stimmungsvolle Adventkonzert bildeten, versteht sich da von selbst. Und davon hatten schließlich alle Anwesenden etwas. Das Weihnachtssingen unter freiem Himmel bildete letztlich eine letzte, musikalische Haltestelle vor dem nahenden Weihnachtsfest. Keine Zeit verlor deshalb die Musikgesellschaft, die die heiter-besinnliche Vorweihnachtsstimmung schnell in Gang brachte. Bei „Feliz Navidad“ oder „The Young Christmas Album“ mit bekannten Weihnachtsliedern wie „Jingle Bells“ ließ der Applaus nicht lange auf sich warten. Zur gelungene Einstimmung trug auch die Harmonia Illereichen mit frischem Liedgut und kreativen Ideen bei. Vom Kanon mit Bass-Solo beim Lied „Lasst uns Stille sein“ bis zu „Hambani kahle“, einem Friedensgruß der Zulu in Südafrika reichte das abwechslungsreiche Repertoire des gemischten Chors. Zu den Höhepunkten zählte die Liedmelodie „Zumba, Zumba“ und „Heut ist der Heiland geboten“, das die Chorklassen und die Harmonia gemeinsam abwechselnd vortrugen. Mit Bravo-Rufen und anhaltendem Applaus verhallte ein genauso gelungener wie weihnachtlicher Konzertabend.