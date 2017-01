2017-01-30 07:00:00.0

Buch Besuch unter Freunden

Domkapitular Bertram Meier kommt zur Visitation in die Pfarreiengemeinschaft Buch. Von Claudia Bader

Mächtig tönte das Te Deum durch die Pfarrkirche St. Valentin in Buch. Als Domkapitular Bertram Meier am Ende des Festgottesdienstes in Begleitung von Pfarrer Johann Wölfle und Ministranten das Gotteshaus verließ, erhoben sich die zahlreichen Gläubigen aus Buch und Umgebung. In Vertretung des Bischofs hatte der Bischofsvikar an zwei Tagen die Pfarreiengemeinschaft besucht. „Ich durfte erleben, wie intensiv das liturgische Leben in den vielfältigen Gemeinden ist“, sagte er. Pfarrer Wölfle bedankte sich beim hohen geistlichen Würdenträger für den „Besuch unter Freunden“.

Im Rahmen seiner Visitation wurde der Domkapitular im Rathaus Buch empfangen. Nachdem er am Freitagabend in der Unterrother Pfarrkirche St. Gordian und Epimach einen Gottesdienst zelebriert hatte, traf er sich am Samstagnachmittag in der Oberrother Pfarrbücherei zum Gespräch mit den Mitgliedern von Pfarrgemeinderäten und Kirchenverwaltungen. Auch die Unterhaltung mit Ministranten sei für ihn sehr bereichernd gewesen, resümierte Bertram Meier.

In seiner Predigt in der Pfarrkirche St. Valentin bezog sich der Bischofsvikar für Ökumene und interreligiösen Dialog auf die zuvor verlesenen Seligpreisungen aus dem Matthäus-Evangelium, vor allem auf das auch in heutiger Zeit unverbraucht gebliebene Wort „Trost“. Unsere gegenwärtigen Lebensumstände machten es möglich, Schmerzen zu betäuben und den Tod zu vergessen. „Aber wo sich Trauer nicht aussprechen kann, hat auch das Glück keine Sprache mehr“, betonte der Domkapitular. Da Gott selber Trost gebe, sollten christliche Gemeinden auch tröstende Gemeinden sein. „Wichtig ist, dass unsere Mitmenschen in schwierigen Lebenslagen nicht durch die Ritzen des Hoffnungsnetzes fallen, sondern spüren, dass sie von anderen getröstet werden“, verdeutlichte Bertram Meier zum Abschluss die missionarische Aufgabe von christlichen Glaubensgemeinschaften.