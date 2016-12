2016-11-08 18:17:00.0

Illertissen Betlinshauser bei „Wer wird Millionär?“

Sascha Vespermann aus Betlinshausen schaffte es bei Günther Jauch auf den Stuhl und musste sich nicht nur in Wissensfragen beweisen. Nächste Woche ist er erneut zu sehen. Von Carolin Oefner

Er reckt beide Arme in die Höhe, hüpft von seinem Stuhl und schreit befreit auf. Sascha Vespermann hat es geschafft. Mit einer Sportfrage hat sich der 27-Jährige aus Betlinshausen gegen die anderen Kandidaten bei Wer wird Millionär durchgesetzt. Während er schon neben Günther Jauch steht und vorgestellt wird, jubelt er noch einmal. „Der flippt ja jetzt schon aus“, sagt der Moderator daraufhin und schmunzelt. Bis Vespermann die erste Frage beantworten darf, dauert es aber noch.

Sascha Vespermann erzählt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er sich das erste Mal bei der Fernseh-Quizsendung beworben hat. „Ich dachte mir, wenn andere das können, kann es nicht unmöglich sein“, sagt er. Dass es sofort funktioniert hat, freut ihn natürlich. Ob und was er gewonnen hat, darf er noch nicht verraten – und auch sonst keine Details aus der Sendung. „Sonst wäre es ja auch nicht mehr spannend“, sagt der 27-Jährige. Was er mit einer Million Euro machen würde, hat er sich aber trotzdem schon mal überlegt. „Ich würde meinen Freundeskreis einpacken und mit allen gemeinsam nach Las Vegas fliegen“, erzählt er und lacht. Bis es möglicherweise dazu kommt, muss er aber noch durch einige knifflige Fragen. Am Montag erspielte Vespermann 32000 Euro, bis ihn das Ende der Sendung unterbrach. Nächste Woche geht es weiter.

Zuerst veranstalteten die beiden auf dem Boden des Fernsehstudios eine kleine Turnübung - zur Freude der Zuschauer. Vespermann arbeitet bei einem Fitnessunternehmen und macht eine Übung vor, die gut für den Rücken sein soll. Jauch ahmt sie nach. Das Bild, wie beide auf dem Boden liegen, sorgt für Lacher. Doch Jauch wäre wohl nicht Jauch, wenn er als Nächstes nicht seinerseits Vespermann eine Übung nachmachen lässt – und ihn kräftig korrigiert. Zurück auf dem Stuhl murmelt er trocken: „Ich hab genau gesehen, wie Sie humpelnd zurückgegangen sind.“ Dann geht es los.

Der 27-Jährige wählt die Risikovariante mit vier Jokern und kommt zügig durch die Fragen bis zur 500-Euro-Marke. Mit dieser kleinen Sicherheitsstufe wirkt er weniger aufgeregt. Vespermann kann sogar schmunzeln, als die 8000-Euro-Frage erscheint: “Was war das Besondere am Wahlsieg der SPD bei der Abgeordnetenauswahl in Berlin im September?„ Der Grund: Er ist selber SPD-Mitglied, saß für die Partei bis vor etwa eineinhalb Jahren sogar im Stadtrat in Senden. „Mit 18 Jahren bin ich in die Partei eingetreten“, erzählt er Günther Jauch denn auch. Ein Jahr später ist er als Nachrücker in den Stadtrat gekommen. Dass er gerade für eine SPD-Frage einen Joker nehmen muss, sieht er gelassen: „Man bereitet sich ja vor allem auf die Kategorien vor, bei denen man denkt, sich nicht so gut auszukennen“, sagt er in der Sendung. Zur Antwort stehen: A: Nur 21,6 Prozent der Stimmen, B: Spitzenkandidat war ein Münchner, C: Sieben mögliche Koalitionspartner, D: Alle Wahlpartys abgesagt. Und das Publikum hilft ihm: 74 Prozent votieren für Antwortmöglichkeit A. Damit scheint der Betlinshauser die Zeit der Joker eingeläutet zu haben.

Bei der nächsten Frage haben die Zuschauer die Gelegenheit, zu schmunzeln. Sascha Vespermann nämlich möchte einen Telefonjoker einsetzen. Doch das gestaltet sich schwierig – denn das Studiotelefon reagiert nicht. Zum Glück hat RTL einen Notfallplan für derartige technische Probleme: „Franz, gib uns doch mal dein Telefon“, ruft Jauch. Kurz darauf kommt Hausmeister Franz mit seinem Handy. Und obwohl zumindest vor dem Fernseher der Empfang übers Handy schlecht zu sein scheint, bekommt der 27-jährige Vespermann eine Antwort von seinem Telefonjoker, dem Radio-7-Moderator Sebastian Pauls. Auf die Frage, welche Serie seit 2016 38 Emmy-Awards eingeheimst hat, antwortet Pauls mit „zu 75 Prozent ist das Game of Thrones“. Zur Auswahl standen außerdem House of Cards, CSI Miami und Homeland. Die 75 Prozent reichen Vespermann _ und er wird mit 16000 Euro belohnt.

Auch die 32000-Euro-Frage beantwortet der 27-Jährige mithilfe des Zusatzjokers richtig. Er scheint gerade so richtig warm zu werden mit den Fragen, mit den Fragen, mit Jauch – da ertönt das Zeichen für das Ende der Sendung. Sascha Vespermann muss am nächsten Montag weiter rätseln. Wenn es bei den 32000 Euro bleiben sollte, hat zumindest seine Freundin schon eine Idee, was mit dem Gewinn passieren könnte: ein Urlaub nach Thailand. Und falls es doch die Million wird, lassen sich damit mindestens zwei Reisen realisieren: nach Las Vegas und nach Thailand.