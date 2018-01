2018-01-18 00:33:42.0

Betreuung von Kindern soll teurer werden

Vöhringer Ausschuss stimmt für Anhebung der Gebühren

Eltern in Vöhringen müssen künftig für die Betreuung ihrer Kleinen mehr zahlen. Ab September sollen die Beiträge für Krippen, Kindergärten und Horte im Ort um jeweils drei Euro angehoben werden. So sieht jedenfalls der Empfehlungsbeschluss des Hauptausschusses aus, der vom Vöhringer Stadtrat noch abgesegnet werden muss.

Zuletzt angepasst wurden die Beitragssätze im Jahr 2015. Wie Bürgermeister Karl Janson (FWG) sagte, habe man sich bereits vor längerer Zeit darauf geeinigt, die Beiträge in regelmäßigen Abständen anzupassen, um größere Erhöhungen zu vermeiden. Bei einer Mindestbuchungszeit von vier Stunden zahlen Eltern eines dreijährigen Kindes ab September dann 67 statt bislang 64 Euro pro Monat. In der Kinderkrippe steigt der Mindestbeitrag von 116 auf 119 Euro monatlich. Im Vergleich zu anderen Kommunen seien die Gebühren in Vöhringen noch immer moderat, so Janson. Die Beiträge der Eltern deckten ohnehin nur einen geringen Teil des Defizits, das bei der Kinderbetreuung jährlich entsteht. Den weitaus größeren Teil trägt die Kommune.

ANZEIGE

Im Ausschuss wurden gegen die geplante Erhöhung keine Einwände erhoben. Obwohl sich seine Partei, die SPD, dafür einsetze, dass die Betreuung von Kindern die Eltern überhaupt nichts mehr koste, stimme er der „moderaten und anständigen“ Erhöhung zu, sagte Volker Barth (SPD). Angelika Böck (CSU) lobte die „gute Qualität“ der Kinderbetreuung in Vöhringen.

Mittagessen soll künftig pauschal abgerechnet werden

Zugestimmt haben die Räte außerdem der Einführung einer Mittagessenspauschale. Sie wird monatlich zusätzlich zum Grundbeitrag erhoben. Bislang konnten Eltern in Vöhringen laut Verwaltung wöchentlich wählen, an welchen Tagen ihr Kind ein warmes Mittagessen bekommt. Abgerechnet wurde im Folgemonat anhand der tatsächlich konsumierten Menge. Für die Verwaltung sei das ein erheblicher Aufwand gewesen, der durch die monatliche Pauschale nun vereinfacht werden soll.

Isst ein Kind in einer städtischen Krippe beispielsweise fünfmal die Woche zu Mittag, müssen die Eltern dafür pauschal 35 Euro pro Monat zahlen. Im jährlichen Schnitt seien die pauschalen Gebühren nach Angaben der Verwaltung in etwa gleich hoch wie die bisher bezahlten Beiträge. (mash)