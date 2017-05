2017-05-26 19:00:00.0

Illertissen/Vöhringen Betrunken mit dem Rad unterwegs

Ein Fahrradfahrer verletzte sich.

In Illertissen hat die Polizei einen betrunkene Radfahrer erwischt. Nachdem der 40-Jährige am Donnerstagmorgen kurz vor halb zehn lautstark mit einem Angestellten einer Tankstelle gestritten hatte, radelte er weiter Richtung Innenstadt, wo er von einer Polizeistreife aufgegriffen wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten mehr als zwei Promille bei dem Mann fest. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Auch in Vöhringen war am Vatertag ein alkoholisierter Fahrradfahrer unterwegs. Der 43-Jährige hatte die Fahrt allerdings nicht mehr unter voller Kontrolle. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Mann gegen 22.30 Uhr, nachdem er einen Laternenpfosten gestreift hatte. Dabei zog er sich Verletzungen an der Schulter zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nachdem ein erster Alkoholtest einen Wert von knapp unter zwei Promille ergab, wurde ihm in der Klinik noch Blut abgenommen.